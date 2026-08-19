Los psicólogos coinciden: que las personas mayores repitan una y otra vez las mismas historias no tiene que ver con un problema de memoria

Es frecuente que, con el paso de los años, algunas personas mayores vuelvan una y otra vez sobre los mismos relatos, incluso frente a familiares que ya los escucharon numerosas veces. Aunque esta conducta puede ser interpretada como un olvido, no siempre está relacionada con un problema de memoria.

Desde hace décadas, distintas investigaciones estudian el papel que tienen los recuerdos autobiográficos durante el envejecimiento. Una de las ideas centrales sostiene que mirar hacia el pasado puede formar parte de un proceso natural mediante el cual las personas reorganizan sus experiencias, les otorgan significado y construyen un relato coherente de su propia vida.

El psiquiatra estadounidense Robert Butler fue uno de los primeros especialistas en estudiar sistemáticamente este fenómeno. En 1963 desarrolló el concepto de “revisión de vida” (life review) y sostuvo que recordar acontecimientos pasados durante la vejez podía ser un proceso natural y espontáneo, en lugar de considerarse automáticamente un síntoma patológico.

Volver una y otra vez a contar experiencias pasadas ayuda a las personas a ordenar sus pensamientos en espacio y tiempo (Foto: Pexels)

Para Butler, volver sobre las experiencias acumuladas permitía observar la propia historia desde otra perspectiva, reflexionar sobre decisiones, conflictos, logros y pérdidas y, en algunos casos, poder perdonarse acontecimientos del pasado mirándolos con la realidad del presente.

Décadas después, diferentes investigaciones continuaron estudiando por qué ciertos recuerdos adquieren tanta importancia durante esta etapa de la vida. Una investigación encabezada por Mary Ann McColl, profesora de Terapia Ocupacional de Queen’s University, en Canadá, analizó este comportamiento a partir de las experiencias de hijos e hijas que cuidaban a padres de entre 78 y 93 años.

Los resultados, publicados en el Scandinavian Journal of Caring Sciences, permitieron observar que muchas de las personas mayores repetían con frecuencia un conjunto relativamente reducido de historias. Los relatos tendían a concentrarse en temas significativos de sus vidas: la familia, el esfuerzo, la migración, la educación, los recuerdos felices de juventud, la amistad, la lealtad, las pérdidas y la importancia de hacer lo que consideraban correcto.

Qué significa según la psicología que una persona mayor repita las mismas historias

En la investigación se ponía de ejemplo a un hombre que contaba siempre a su hijo la historia de la mudanza de la familia. “A mi hermano le diagnosticaron fiebre reumática y el médico dijo que lo mejor era mudarnos a un clima más cálido. Así que mi padre renunció a su trabajo en el gobierno, vendió nuestra casa y nos mudamos todos a California”, recordaba con emoción y la decisión de cambiar la vida familiar para mejorar la salud del hermano enfermo.

Otro, en cambio, relataba momentos de angustia que no eran vividos por él mismo, sino por sus padres. “Mis padres migraron muy jóvenes desde Europa, después de la Segunda Guerra Mundial −contaba repetidamente un participante a sus dos hijos, que eran sus cuidadores−. Vivieron épocas muy duras, apenas tenían una habitación y un baño compartido, así que mi padre hacía guardia en la puerta cuando se bañaba mi mamá. Empezaron con muy poco y con sacrificio lograron mucho”, explicaba sobre un hecho del que él ni siquiera había formado parte.

Los investigadores observaron que estas narraciones no permanecen necesariamente idénticas cada vez que son contadas. Una persona puede incorporar detalles, modificar el énfasis de determinados acontecimientos o adaptar la historia dependiendo de quién la escucha. No es lo mismo contar un recuerdo a otro adulto mayor que vivió circunstancias similares que hacerlo frente a un hijo, un nieto o un niño que pertenece a otra generación. Esto permite comprender por qué determinados episodios aparentemente cotidianos pueden conservar una enorme importancia décadas después.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriela Navarra Camerucci.