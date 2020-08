Lourdes Sánchez. Ahora baila y también brilla en la cocina

Lejos de las tablas, las cámaras y las coreografías, descubrió un mundo de delicias y se hizo experta en dulces. Junto a su hijo, Valentín, nos comparte sus recetas Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Después de probar con la gimnasia, la pintura y los tutoriales de maquillaje online, entre otros cursos, las ganas de aprender algo nuevo durante la cuarentena le abrieron a Lourdes Sánchez un mundo hasta ahora desconocido para ella: el de la pastelería. "Un día hice una pastafrola, que es de las pocas cosas dulces que ya cocinaba, y la subí a las redes. Tuvo tanta repercusión que seguí con un turrón. Recibí comentarios positivos, especialmente por la prolijidad, que es algo que traigo desde chica porque siempre tenía que estar todo impecable, hasta los apuntes de la facultad. El tema es que me entusiasmé y ya no paré de cocinar", le cuenta a ¡HOLA! la bailarina y conductora de televisión.

-¿Cocinabas en tiempos normales, antes de la cuarentena?

-Poco, la verdad. Algunas cosas saladas, muy típicas de Corrientes, donde nací, como chipá o sopa paraguaya, que aprendí de mi abuela, que era la reina de la cocina, o de mi hermano mayor, Diego, que es chef recibido en el IAG. Pero yo tengo debilidad por los dulces. Entonces empecé a seguir en redes sociales a diferentes cocineros, hasta que llegué a Sprinkles & More, donde dictan cursos, y tomé clases con David Mamani, de House of Cupcakes, que es mi maestro, a quien le consulto todo, y con Jordana Klad, otra cocinera de ahí. También me dio muchos tips Chantal Abal, que es una cocinera grossa y muy generosa, con la que compartí un vivo. Por ejemplo, para que un plato se diferencie de otros es clave la materia prima. Entonces, poco a poco empecé a conocer marcas de chocolate, de dulce de leche, distintos ingredientes que hacen la diferencia. Y también es fundamental ser paciente, respetar tiempos, cantidades. La pasión por la repostería era algo que tenía escondido. Tanto, que ahora voy a remodelar mi cocina para poder grabar y hacer fotos bien estéticas. De casualidad, encontré un camino muy lindo.

-¿Cuáles son tus caballitos de batalla?

-¡Los que les preparé hoy! El Chato [Prada, su marido] es el que prueba todo, pero no come mucho, así que les llevo a mis compañeros de Hay que ver(Canal 9). ¡Y amo el tema de la decoración de los platos! Cuando yo vivía en Corrientes, salía todas las tardes a tomar el té con mamá. A futuro, me encantaría poner una casa de té. ¿Sabés qué me apena? Que mi casa siempre fue centro de encuentros y hoy, que en vez de salir a comprar algo rico puedo cocinarlo, no puedo compartirlo con mis amigos.

ROGEL

INGREDIENTES

600 g de harina 0000; 50 g de manteca; 2 huevos y 9 yemas; 1 cucharadita de sal fina; 50 ml de vino blanco.

ELABORACIÓN

Poné en un bol la harina, los huevos y las yemas, el chorrito de vino, la pizca de sal, la manteca y mezclá hasta que se forme una masa homogénea (si hace falta le agregás un chorrito de agua fría). Dividí en bollitos y dejá reposar unos minutos, luego estirá en forma de discos bien finos, pinchalos con un tenedor y llevalos al horno precalentado a 180 °C por 7 o 10 minutos. Con dulce de leche repostero, armá capa por capa. Y decorá con merengue italiano. Para el merengue italiano: hacé un almíbar, cuando llegue a 118 °C retirá del fuego (si no tenés termómetro, agarrá con una cuchara un poquito del almíbar y sumergilo en agua: si se forma una bolita blanca es porque ya está). Después, batí las claras e incorporá el almíbar en forma de hilo muy finito sin dejar de batir, aproximadamente de 5 a 8 minutos.

CUPCAKES

INGREDIENTES

Para la masa:120 ml de aceite de girasol; 160 g de azúcar blanco; 150 g de harina leudante + 30 g de harina 0000; 3 huevos grandes a temperatura ambiente; 80 ml de leche; 1 cucharadita de extracto o esencia de vainilla. Para la cobertura:250 g de manteca sin sal a temperatura ambiente; 250 g de azúcar impalpable; 2 cucharadas de leche + 1 cucharadita de esencia o extracto de vainilla.

PREPARACIÓN

Precalentá el horno a 170 °cy prepará el molde para muffins con los pirotines dentro. Tamizá la harina junto con el cacao dentro de un bol y reservá. batí el aceite con el azúcar hasta que se integren. añadí los huevos uno por uno, batiendo bien cada vez. luego echá la mitad de la mezcla de harina reservada y batí despacio hasta que se integre. agregá la leche, mezclada con el extracto de esencia de vainilla y batí. Agregá el resto de la harina y batí despacio, hasta que la mezcla sea homogénea, que no queden grumos. Repartila en los pirotines y horneá durante 20 a 22 minutos. cuando estén hechos, retirá y enfriá. mientras, prepará el buttercream. para eso, tamizá el azúcar impalpable en un bol. Incorporá la manteca (a temperatura ambiente) y las dos cucharas de leche + una cucharadita de esencia de vainilla o extracto. en este momento es obligatorio usar una batidora eléctrica, puede ser de mano o tipo planetaria. cubrí el bol con un repasador limpio y batí despacio por un minuto. luego aumentá la velocidad a máximo, y continuá batiendo por 4 minutos más hasta que todos los ingredientes queden bien incorporados. Cargá una manga pastelera con un pico de tipo 2do 1m, con el buttercream de chocolate y decorá desde el centro hacia afuera con 2d (formando una rosa).

BUNDT CAKE DE CHOCOLATE

INGREDIENTES

230 g de manteca a temperatura ambiente; 380 g de azúcar blanco; 6 huevos; 250 ml de leche (más 1 cucharada de jugo de limón); 400 g de harina 0000; 1 cucharadita de bicarbonato de sodio; 1/4 de cucharadita de sal (opcional); 70 g de cacao en polvo; 2 cucharaditas de extracto de vainilla.

ELABORACIÓN

Precalentá el horno a 170 °c. Enmantecá un molde para bundt cake. Tamizá juntas la harina, el cacao en polvo, el bicarbonato, la sal y reservá. Batí juntos la manteca con el azúcar hasta obtener una textura cremosa. Durante unos 3 minutos, batí a velocidad máxima. agregá el extracto de vainilla. Comenzá a añadir los huevos de uno en uno y esperá a que se vayan integrando antes de añadir el siguiente. Bajá la velocidad y comenzá a añadir la mezcla de harina y cacao con la leche. Agregá primero 1/3 de la harina, continuá con la mitad de la leche, dejá que todo se vaya integrando y continuá añadiendo otro 1/3 de harina. Incorporá lo que resta de la leche y cuando se haya integrado echale lo que queda de harina. Batí lo justo hasta que se integre todo bien. después, con ayuda de una espátula, colocá la mezcla en el molde que teníamos reservado. Llevá al horno por 50 a 60 minutos, o hasta que al pinchar en el centro con un palillo salga limpio y seco. Una vez listo, dejá reposar 12 a 15 minutos antes de desmoldar. espolvoreá con un poco de azúcar impalpable antes de servir o con glasé fluido, que se hace con leche y azúcar impalpable, formando una especie de yogur griego.

