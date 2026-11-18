Todos los 29, Lucía Ferigo amasaba ñoquis con su nonna Victorina. En las reuniones familiares, esperaba sus canelones de cerdo, su pollo al romero con polenta y chauchas y su torta borrachita. Con su mamá, Ana, también contadora, aprendió a probar de todo y a buscar ingredientes nuevos. “Entre las dos tuve, sin saberlo, mi primera escuela de cocina”, recordó en diálogo con LA NACION.

Sin embargo, tras terminar el secundario quería estudiar una carrera que le diera seguridad. Por lo que se inscribió en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de contador. Pero mientras crecían los apuntes numéricos y se esforzaba por dar lo mejor en los exámenes, había algo dentro de sí misma que le decía que no debía abandonar el amor que le habían inculcado por la cocina. “Estaba muy latente mi deseo y mi pasión gastro por la cocina y todo ese universo, y por otro lado cohabitaba con mi pata más segura, que eran los números, las ciencias económicas. En ese momento eran lugares más conocidos, más estables”, contó la emprendedora, quien con 18 años abrió su propia cafetería, Pierina.

Luego de años trabajando como contadora, se animó a mostrar sus dotes culinarios (Foto: Gentileza de Lucía Ferigo)

Aunque esta primera experiencia no salió tal como lo imaginaba y al poco tiempo debió cerrar su local, comprendió que más allá de los conocimientos que traía de su casa, necesitaba formarse como chef. Así fue que, mientras trabajaba en estudios contables, se formó como profesional gastronómica en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG). Allí aprendió técnicas de la cocina francesa. Más adelante, el interés por el yoga y su filosofía la acercó a otras formas de cocinar y la llevó a tomar cursos de masa madre, fermentos, pizza y helados veganos.

Terminados sus estudios y sintiéndose más confiada, se animó a trabajar como chef para Centro Restaurante, un local gastronómico ubicado en el corazón del barrio de Caballito. Fue en este nuevo emprendimiento que descubrió que sus dos pasiones no debían ir por separado y que, por el contrario, se complementaban muy bien. “La gastronomía no es solo cocina: es un negocio, con gestión, costos, impuestos, mirada numérica todo el tiempo. Sin eso no es sustentable como negocio, y en contextos tan ajustados y competitivos como el actual, esa mirada deja de ser opcional. Me tuve que meter de lleno a mirar los números y a armar el costeo de cada plato, ficha por ficha. Cocina y números nunca deberían competir, se necesitan”, remarcó.

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—Muchas personas creen que tener un negocio gastronómico es mucho más inestable que trabajar con un empleo fijo de contador. ¿Cuán importante es tener un negocio planificado y bien pensado en costos y riesgos?

—Muy importante. Y no solo en planificación numérica, sino cualitativa, que la antecede: definir bien tu marca, a quién esperás recibir en tu espacio, en qué te vas a destacar, si vas por liderar en costos o liderar en diferenciación. Es decir, definir tu posicionamiento estratégico. Cuando está claro, te marca todo tu proceso decisorio, a qué le vas a decir que sí y a qué le vas a decir que no. Te define desde con qué proveedores vas a trabajar o qué vajilla vas a comprar, hasta cuánto margen vas a marcar por ítem de carta y cuánto equipo de trabajo vas a necesitar. Y así se construye una identidad clara, no solo visual, sino también con lógica numérica.

—Con tu experiencia, ¿cuál es el error financiero más común que observas en el rubro?

—De los errores más comunes, el primero tiene que ver con costos y fijación de precios: hacerlo en base al mercado y no a tu operatoria específica. El segundo es no estimar los costos menos evidentes: un potencial costo por litigio o el costo de rotación de personal, que es lo que te cuesta reclutar y formar a alguien nuevo cada vez que alguien se va, que en este rubro es moneda corriente. Cada ítem de la carta tiene que poder absorber esos costos también, no solo los que se ven a simple vista.

Y hay otro error más silencioso con la rentabilidad, que es no protegerla desde el vamos, sino dejarla etérea, como algo que queda flotando y se gasta apenas aparece. Cuando no hay margen, no hay margen, y hay que animarse a decirlo. Pero cuando sí lo hay, la tentación es gastarlo todo de nuevo en vez de resguardarlo. Planificar bien es, en el fondo, animarse a poner límites: a tu carta, a tu operación y también a tu ambición del mes.