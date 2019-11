Mad about you. Vuelve un clásico, 20 años después

Fuente: Archivo

Marcelo Pavazza 11 de noviembre de 2019

Atentos, amantes de la comedia noventera: Mad about You está de regreso. La serie que durante aquellos años reinó junto con Seinfeld y Friends tomó el mismo tren del revival que otras glorias de los 80 y 90 ( Los Expedientes Secretos X, Roseanne, Will & Grace, Murphy Brown), y vuelve en una versión limitada de 12 episodios que en Estados Unidos se verá por la plataforma on demand Spectrum, productora junto con Sony Pictures Television. Será en dos tandas: los primeros seis capítulos irán a partir del 20 de noviembre y los restantes lo harán desde el 20 de diciembre.

Pero ¿qué será de la vida de Jamie y Paul Buchman pasados 20 años del final de la serie, en mayo de 1999? Recordemos, después de siete temporadas de seguir sus desventuras, encuentros y desencuentros en su departamento de Manhattan junto con parientes, amigos y vecinos, la sitcom se adelantaba en el tiempo y sabíamos por su hija Mabel, ya una veinteañera, que pasaban por un momento de separación. ¿Cómo, la pareja perfecta estaba distanciada? El estupor inicial, sin embargo, se atenuaba en el último minuto de aire -antes del fundido a negro- ya que la muchacha (interpretada por Janeane Garofalo) dejaba la impresión de que pronto habría reconciliación. Respiro y suspiro para los fans, que de ahí en más deberían imaginar qué sería de las vidas del documentalista interpretado por Paul Reiser y la relacionista pública que le hizo ganar cuatro premios Emmy a Helen Hunt. Para los actores fue el cierre perfecto; quedaron para siempre en la memoria colectiva, pero luego lograron encauzar sus carreras, claro que sin el superéxito que durante la última temporada de emisión les reportó un millón de dólares por episodio a cada uno. Y, aunque juraron no volver a estos personajes entrañables, maduraron la idea del regreso durante tres años -y recorrieron varias emisoras con la idea en la valija- y aquí están, a punto de mostrarle al mundo cómo sigue la historia. "La idea es contar qué pasa con Jaime y Paul ahora que son personas mayores y ya no treintañeros. Su hija Mabel (esta vez, a cargo de Abby Quinn) ya no vive con ellos porque está en la universidad estudiando cine, siguiendo los pasos del padre. Entonces, juntos, están afrontando el síndrome del nido vacío.

Lo que verán se ubica temporalmente cerca de aquel último capítulo. No hay una continuidad exacta, no nos interesa, sino atestiguar de cerca cómo ha cambiado la relación en 20 años", contó Reiser en el PaleyFest Fall Preview llevado a cabo en Los Ángeles en septiembre. Allí surgieron los detalles: el regreso incluye el doble trabajo de Hunt como protagonista y directora, Reiser fue el encargado de escribir el guion (ambos, además, ofician como productores ejecutivos) y también volverán a ser de la partida Anne Ramsay como la conflictuada Lisa, hermana mayor de Jamie, y los geniales John Pankow y Richard Kind, quienes interpretan respectivamente a Ira, el primo y compinche de Paul, y a Mark Devanow, el atribulado amigo de la pareja. También contaron que se cuidó minuciosamente la recreación del departamento que durante cinco temporadas fue el nido de amor de los esposos para convertirse en un sitio para tres en las dos últimas, con la llegada de Mabel ("aunque redecorado", bromeó Reiser, "sería triste que esta gente no hubiese cambiado nada en 20 años") y, lo más importante, el afán de repetir el espíritu de una sitcom con la cual la gente -sobre todo, los casados- se sentía identificada.

Como dijo Reiser, "cuando escribíamos los capítulos, los guionistas llevábamos a la mesa relatos personales de lo que pasaba en nuestros propios matrimonios, en nuestras casas".

Cruces y estrellas

Si algo caracterizó a la sitcom creada por Paul Reiser y Danny Jacobson (que en este reboot participa como consultor ejecutivo) fue la cantidad de superestrellas invitadas y los crossovers con otras series. Del show participaron desde Barbara Feldon hasta Jerry Lewis y de Andre Agassi a Billy Joel, pasando por Mel Brooks, Yoko Ono y Al Gore. En cuanto a los cruces, hubo conexión con Friends en varios capítulos (Ursula, la gemela malvada de Phoebe Buffay -Lisa Kudrow- apareció como personaje recurrente) y un episodio donde intersectaron caminos con Seinfeld. Fue cuando Paul alquiló su departamento a un flaco hiperkinético: Cosmo Kramer.