Maestros de la madera. Una casa renovada por sus dueños de forma artesanal

Lucrecia Álvarez SEGUIR Laura Saint-Agne SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2019

La expresión en inglés "this is so you" se usa cuando algo es exactamente lo que se esperaría de alguien. Carola Salomón y Luciano Ianulli han escuchado ya varias veces su versión local "es tan ustedes.", en referencia a su casa. Es lógico: el lugar que habitan era una propiedad modesta construida en los años 30 con cocina, living, dos cuartos y un baño pequeño. Ellos, que venían a instalarse con sus dos hijas, hicieron varias intervenciones: convirtieron la galería posterior en living-comedor, ampliaron hacia el lateral para hacer la cocina, agrandaron el baño y acondicionaron la casita del fondo, tan clásica de esa época. Todo con sus propias manos y la expertise que despliegan en los muebles y objetos de Broca, la marca desde la que rinden culto a la madera y al trabajo artesanal.

Luciano colocó personalmente el piso y los revestimientos y, desde ya, fabricaron el equipamiento. También colocaron nuevas aberturas de pino tea reforestada. Crédito: Santiago Ciuffo

Madera clara, una paleta cítrica y grandes aberturas hasta el techo aligeran aun más este espacio radicalmente diáfano.

Sillón de roble y dos butacas escandinavas de petiribí tapizadas en lino verde teñido (todo de Broca). Hogar convector de hierro (Ashwood). Crédito: Santiago Ciuffo

Derribamos paredes, reforzamos con vigas, ampliamos. Fue una obra grande y se hizo más larga porque hicimos todo nosotros Luciano Ianulli y Carola Salomón

La única pared del living resultó en una expresiva composición con el cuadro del artista Ignacio de Lucca y un sillón blanco (Gris Dimensión), obsequio de Federico Churba, el tío de Carola Crédito: Santiago Ciuffo

A pesar de su apariencia moderna las columnas doble T son de demolición, soldadas con chapones laterales.

Mesa de comedor 'Caballetes' con patas de hierro y tapa de pino canadiense, sillas no´rdicas de roble americano con asiento tejido en midolo y lámparas colgantes en aluminio pintado a horno (todo de Broca). Crédito: Santiago Ciuffo

Este sector es una ampliación que tomó la parte del terreno que correspondía a la entrada del auto. Está equipada con muebles colgantes de hierro y bajomesada multilaminado.

La vista perpendicular del comedor muestra los bancos 'Largo' y 'Corto' (Broca), dos versiones de un diseño hecho a partir de tablones macizos de pino tea reforestada, de patas encastradas. Crédito: Santiago Ciuffo

"Pasamos por diferentes etapas. En un momento, la casa iba a ser toda de madera, como una cabaña. Fuimos cediendo y optamos por algunas paredes revestidas; de ahí viene la idea de la cocina".

La cocina está equipada con muebles colgantes de hierro y bajomesada multilaminado (todo de Broca). Mesadas y alzadas en mármol. Crédito: Santiago Ciuffo

Aunque de aire sofisticado, el revestimiento está hecho con simples láminas enchapadas de guatambú. Lo mejor, se limpia con un trapo y queda impecable.

El ambiente donde hoy está el dormitorio principal originalmente era el living. Tiene el parquet de roble de 1930 que se renovó con pulido y aceite. Alfombra, almohadones verde lima (Graciela Churba), de pana azul y estampado, y pie de cama (Pezkoi Deco). Crédito: Santiago Ciuffo

"La altura de la cama siempre fue así para mí; tendemos a hacer las cosas de normal a bajas. Tenemos muchas influencias y entre todas ellas, seguramente haya algo de Japón".

La pared del pasillo de entrada avanzó varios centímetros, para ampliar el baño y poder incorporar la bañera. Sobre esta, un mueble zapatero colgante (Broca). Crédito: Santiago Ciuffo

"La madera es inevitable para nosotros, es el material, nos puede. La luz que refleja, de día y de noche, es como que te abraza".

Ni vidrio esmerilado, ni antiguos visillos, un buen género con motivo contemporáneo refresca la antigua puerta del baño. Crédito: Santiago Ciuffo

El baño fue ampliado y hecho a nuevo con piso de cemento alisado y revestimiento de azulejos artesanales en verde eucalipto. Sobre el mueble de madera (Broca) cuadro con polaroids (Kalil Llamazares para Pulpa Books).

Tilo duerme su siesta al sol sobre el deck que hicieron los dueños con madera tratada para exterior, opción resistente y económica. El espacio está ambientado con macetas y una mesita con sillas Bertoia. Crédito: Santiago Ciuffo

"Mi sueño es convertir el jardín en una huerta, salir y que sea el campo", se ilusiona Carola. La alternativa es un pastizal. o una pileta. "En verano escuchamos chapuzones 360°, y cada año dibujamos una con sogas".

Más cerca de la casa principal hay un enorme ciprés y una palmera de la que cuelga una trepadora hecha con sogas y tablitas de colores. Crédito: Santiago Ciuffo

La casita del fondo, toda una tradición en los suburbios, se acondicionó como "el lugar de los proyectos". Adentro, la construcción auxiliar guarda planes futuros, las cerámicas de Carola, la música de Luciano y más; afuera, reúne a la familia y los amigos en torno a la parrilla.