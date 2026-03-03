Te contamos cuáles son las tendencias para la casa en 2026 que vimos en Ambiente, la feria más grande del mundo

Viajamos a la feria de productos para la casa más grande del mundo para traerte las 10 tendencias que van a marcar el pulso del consumo en el hogar y la hotelería
- 5 minutos de lectura'
El lugar indicado para identificar las tendencias en el hogar, Ambiente es la feria de bienes de consumo para la casa y la hotelería más grande del mundo. Pero, también, es la más completa en todo sentido: más allá de su superficie de exposición (352,000m2 donde se reunieron 4,636 empresas de 170 países), ofrece una espectacuar agenda de charlas, conferencias de grandes personalidades y encuentros de networking de todo tipo.
Espacios de reflexión
En Ambiente, el crecimiento hoy no pasa por poner más stands. La visión de Messe Frankfurt es hacerla más atractiva por lo allí sucede: encuentros relevantes, discusiones que revelan cómo estamos viviendo, el acceso directo y muy bien organizado a los innovadores.
Naoto Fukasawa se detuvo en el concepto de “Designsensibility” elaborado por Jane Fulton y les hizo a sus estudiantes esa pregunta siempre difícil: “¿Lo necesitamos?“. Ambiente no solo es consumo, sino también reflexión y filosofía del consumo.
Tampoco faltó otro valor agregado, que un poco de show. En este caso, el espacio de cocina con estrellas, nada menos que con la cocinera israelí Haya Molcho. Siempre atenta al orígenes de los productos, al destino de los desechos y al valor de las tradiciones, “Food is respect” es un lema que repite con orgullo.
1. Hospitalidad
En la misma línea, Ambiente sorprende cada año con un espacio ambientado por alguna figura del rubro. Esta vez fue el turno de la ascendente Katty Schiebeck, diseñadora mitad uruguaya, mitad alemana, aclamada por los medios especializados y con proyectos en Sillicon Valley, Hong Kong, Doha o Barcelona, por ejemplo.
Los visitantes tomaron espontáneamente el espacio diseñado por Katty Schiebek haciéndole honor a su lema, “Hospitality Concept”, hecho para el pujante sector de HoReCa (Hoteles, Restaurantes y Caféterías), que cada vez atrae más inversiones.
2. Tradición
Hay marcas, como Faber Castell, que apuntan al largo plazo, a todo el arco etario y a todos los precios. Y lo hace estableciendo un vínculo emotivo: desde la primera lapicera escolar (con precios democráticos) hasta el producto de lujo para el senior que se jubila o el que la tiene para rubricar los hitos de la vida.
3. De nicho
El éxito de una marca tiene sus misterios pero, definitivamente, sorprender en una feria como Ambiente es un enorme logro, teniendo en cuenta los cientos de stands que la conforman. Es el caso de la pyme italiana Piccolo Seeds. ¿Qué ofrecen? Semillas para que plante el que no tiene mano verde. Con un diseño gráfico llamativo, tansmiten un mensaje sencillo y alentador: “Solo requiere agua, sol y crece”.
Cómo su presentación es tan estética, se venden en concept stores, librerías, pequeñas boutiques o tiendas de museo. Así se acercan a un público urbano y joven que quiere tener alguna planta en su balcón.
Con espíritu de “cazador de tesoros”, Mark’s agrupa a buenos ilustradores que no tienen distribuidor y los lleva a concept stores y boutiques de museos a los que de otro modo no accederían.
En paralelo a Ambiente tienen lugar en el mismo predio Christmasworld, un universo fantástico dedicado a las decoraciones festivas, y Creativeworld, dedicada a los hobbies, las manualidades y los artículos para artistas.
4. Nuevos hábitos
De los nuevos hábitos nacen los nuevos productos, que pueden ser muy pequeños, pero volverse indispensables. Es el caso de Lékué, una marca de bazar que se lanzó rápidamente a hacer vajilla y accesorios para la airfryer.
Otro ejemplo es la centenaria marca de cepillos de madera Redecker, que a partir de su expertise se adapta a las necesidades que van surgiendo y hoy ofrece en su catálogo cepillitos para los puertos USB o las máquinas de café.
5. Talents
Ambiente tiene la buena costumbre de cederles espacio gratuito a diseñadores jóvenes, que se reúnen en el sector denominado Talents. Si ellos se benefician con una exposición de otro modo imposible (y el encuentro con inversores potenciales), las empresas pueden allí conocer a una cuidada selección de talentos frescos y tener un fructífero mano a mano con ellos.
Para las empresas, recorrer los stands de estos jóvenes es también descubrir necesidades y la ideosincrasia de las nuevas generaciones. Por ejemplo, el diseñador Adrian Grabow, de la misma universidad, mostró su serie “Charms” (amuletos), objetos multisensoriales portables para aliviar a quienes tienen ansiedad o dificultades en la concentración, y asi ayudar a eliminar el estigma asociado con los malestares mentales y hacer visible el cuidado emocional a través de una estética accesible.
6. Poco espacio
La falta de metros obliga a repensar, también, la estética de los objetos, ya que en un monoambiente, por ejemplo, todo es visible. Muy bien lo entendió la firma holandesa Brabantia, que presentó un tacho de basura sumamente estético y funcional, en colores elegantes, muy lejos de los rojos, azules o verdes chillones habituales.
7. Nuevos modos de trabajar
En relación con lo anterior, el trabajo en casa exige soluciones pensadas para la estética, la funcionalidad y el confort. La firma Müller se dedica a crear productos para los pocos metros y, por eso mismo, versátiles. En su stand vimos cajoneras inspiradas en los antiguos gabinetes médicos diseñadas por @studio.mark.braun, con cajones que salen de la estructura de manera espiralada o tienen una gran cantidad de posibilidades de guardado para tener desde carpetas hasta pequeños cables.
8. Vuelta al blanco
Después de muchos años coloridos, el blanco vuelve con fuerza en la vajilla, como vimos comprobamos en una multitud de stands y en el de la legendaria firma Villeroy & Boch, que siempre se destaca por su originalidad.
9. Asociaciones
Hoy nadie (o casi) puede lograrlo solo. Ante un mercado plagado de actores poderosos, las pymes aúnan fuerzas para hacer más eficientes sus esfuerzos y sus recursos. Las uniones de estas empresas se basan, más que en productos similares, en criterios y estilos similares, sin competir entre sí.
10. Lo sustentable
Nos preguntamos de dónde viene la comida que elegimos, pero aún no estamos acostumbrados a preguntar de dónde vienen los materiales que componen los objetos que usamos cada día. Asociado muchas veces con una estética poco agraciada, hoy la sustentabilidad captura por conciencia y también por belleza.
Más notas de Agenda Living
Experiencia Living 2026. Claudio Wertheim y Virginia Ortiz, la dupla detrás del departamento que se transforma cuando cae el sol
Sandy Cairncross, expositor de Experiencia Living Remeros Beach. "Me gusta trabajar dentro de una cáscara moderna y darle un giro maximalista"
A un mes de la apertura. Te contamos todo lo que vas a poder ver y hacer en Experiencia Living Remeros Beach 2026
- 1
Una tiny house en un parque nacional de los Países Bajos conquista con su simpleza y diseño
- 2
Charlamos con un expositor de Experiencia Living 2026, artífice de un local de decoración que hizo historia en Zona Norte
- 3
Claudio Wertheim y Virginia Ortiz, la dupla detrás del departamento que se transforma cuando cae el sol
- 4
Recuerdos coloniales y un aire brasileño en esta singular casa en Olivos