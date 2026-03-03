Te contamos cuáles son las tendencias para la casa en 2026 que vimos en Ambiente, la feria más grande del mundo

Viajamos a la feria de productos para la casa más grande del mundo para traerte las 10 tendencias que van a marcar el pulso del consumo en el hogar y la hotelería

El lugar indicado para identificar las tendencias en el hogar, Ambiente es la feria de bienes de consumo para la casa y la hotelería más grande del mundo. Pero, también, es la más completa en todo sentido: más allá de su superficie de exposición (352,000m2 donde se reunieron 4,636 empresas de 170 países), ofrece una espectacuar agenda de charlas, conferencias de grandes personalidades y encuentros de networking de todo tipo.

Recorrer, inspirarse, conectar, relacionarse con marcas nuevas: todo un mundo de diseño en un mismo predio que reúne en una semana a las ferias Ambiente, Christmasworld y Creativeworld.

Espacios de reflexión

En Ambiente, el crecimiento hoy no pasa por poner más stands. La visión de Messe Frankfurt es hacerla más atractiva por lo allí sucede: encuentros relevantes, discusiones que revelan cómo estamos viviendo, el acceso directo y muy bien organizado a los innovadores.

La oferta de encuentros con grandes diseñadores este año fue muy ambiciosa. Por ejemplo, entre los convocados estuvo el legendario diseñador japonés Naoto Fukasawa, que ha colaborado con firmas de primer nivel, como Herman Miller, Alessi, Muji y B&B Italia

Naoto Fukasawa se detuvo en el concepto de “Designsensibility” elaborado por Jane Fulton y les hizo a sus estudiantes esa pregunta siempre difícil: “¿Lo necesitamos?“. Ambiente no solo es consumo, sino también reflexión y filosofía del consumo.

Otra invitada con muchísimo arrastre: Haya Molcho, creadora de la cadena de restaurantes Neni, famosos por sus platos del este del Mediterráneo y su ambiente alegre y comunitario Mariana Kratochwil

Tampoco faltó otro valor agregado, que un poco de show. En este caso, el espacio de cocina con estrellas, nada menos que con la cocinera israelí Haya Molcho. Siempre atenta al orígenes de los productos, al destino de los desechos y al valor de las tradiciones, “Food is respect” es un lema que repite con orgullo.

1. Hospitalidad

En la misma línea, Ambiente sorprende cada año con un espacio ambientado por alguna figura del rubro. Esta vez fue el turno de la ascendente Katty Schiebeck, diseñadora mitad uruguaya, mitad alemana, aclamada por los medios especializados y con proyectos en Sillicon Valley, Hong Kong, Doha o Barcelona, por ejemplo.

Schiebek dio con la nueva estética para la hotelería: grandes volúmenes minimalistas, pero mullidos; lámparas brutalistas, pero blancas; calidez clara y silenciosa. Mariana Kratochwil

Los visitantes tomaron espontáneamente el espacio diseñado por Katty Schiebek haciéndole honor a su lema, “Hospitality Concept”, hecho para el pujante sector de HoReCa (Hoteles, Restaurantes y Caféterías), que cada vez atrae más inversiones.

2. Tradición

Hay marcas, como Faber Castell, que apuntan al largo plazo, a todo el arco etario y a todos los precios. Y lo hace estableciendo un vínculo emotivo: desde la primera lapicera escolar (con precios democráticos) hasta el producto de lujo para el senior que se jubila o el que la tiene para rubricar los hitos de la vida.

Tintas de colores insólitos que se lucen en envases al estilo de perfumes clásicos, para poner en el escritorio. El vínculo con la marca se forma en la niñez y es siempre una presencia agradable.

3. De nicho

El éxito de una marca tiene sus misterios pero, definitivamente, sorprender en una feria como Ambiente es un enorme logro, teniendo en cuenta los cientos de stands que la conforman. Es el caso de la pyme italiana Piccolo Seeds. ¿Qué ofrecen? Semillas para que plante el que no tiene mano verde. Con un diseño gráfico llamativo, tansmiten un mensaje sencillo y alentador: “Solo requiere agua, sol y crece”.

Un diseño muy atractivo para acercar a los neófitos a la jardinería... y asegurarse exposición más allá de supermercados y viveros Mariana Kratochwil

Cómo su presentación es tan estética, se venden en concept stores, librerías, pequeñas boutiques o tiendas de museo. Así se acercan a un público urbano y joven que quiere tener alguna planta en su balcón.

Además, tienen un lindo producto que se llama Alfabeto Botánico, y cada planta está en combinación con una tipografía que la representa. Mariana Kratochwil

Durante la visita para la prensa internacional que dirige el profesor y diseñador Mark Braun der.), un alto para charlar con un representante de la firma japonesa Mark's en Europa Mariana Kratochwil

Con espíritu de “cazador de tesoros”, Mark’s agrupa a buenos ilustradores que no tienen distribuidor y los lleva a concept stores y boutiques de museos a los que de otro modo no accederían.

Mark’s es una firma reconocida por su papelería de alta calidad y espíritu artesanal Mariana Kratochwil

En paralelo a Ambiente tienen lugar en el mismo predio Christmasworld, un universo fantástico dedicado a las decoraciones festivas, y Creativeworld, dedicada a los hobbies, las manualidades y los artículos para artistas.

4. Nuevos hábitos

De los nuevos hábitos nacen los nuevos productos, que pueden ser muy pequeños, pero volverse indispensables. Es el caso de Lékué, una marca de bazar que se lanzó rápidamente a hacer vajilla y accesorios para la airfryer.

Contenedores de vidrio con el tamaño justo para la airfryer Mariana Kratochwil

Otro ejemplo es la centenaria marca de cepillos de madera Redecker, que a partir de su expertise se adapta a las necesidades que van surgiendo y hoy ofrece en su catálogo cepillitos para los puertos USB o las máquinas de café.

5. Talents

Ambiente tiene la buena costumbre de cederles espacio gratuito a diseñadores jóvenes, que se reúnen en el sector denominado Talents. Si ellos se benefician con una exposición de otro modo imposible (y el encuentro con inversores potenciales), las empresas pueden allí conocer a una cuidada selección de talentos frescos y tener un fructífero mano a mano con ellos.

Este año se cumplieron 25 años del surgimiento de Talents, y se festejó con una puesta en escena particularmente bella para celebrar el encuentor de jóvenes diseñadores con la industria. Mariana Kratochwil

En Talents, el stand de la Universidad de las Artes de Berlin, que se abocó a mostrar productos que pueden llegar a realizar personas con diversas discapacidades Mariana Kratochwil

Este salero o pimientero con mortero para llevar a la mesa fue uno de los proyectos mostrados por la Universidad de las Artes de Berlin Mariana Kratochwil

Para las empresas, recorrer los stands de estos jóvenes es también descubrir necesidades y la ideosincrasia de las nuevas generaciones. Por ejemplo, el diseñador Adrian Grabow, de la misma universidad, mostró su serie “Charms” (amuletos), objetos multisensoriales portables para aliviar a quienes tienen ansiedad o dificultades en la concentración, y asi ayudar a eliminar el estigma asociado con los malestares mentales y hacer visible el cuidado emocional a través de una estética accesible.

Adrian Grabow (izq.) explica las propiedades de cada modelo que integra la serie "Charms", hechos en distintos materiales (resinas, cerámica, acero inoxidable) según qué efecto sensorial busquen lograr Mariana Kratochwil

6. Poco espacio

La falta de metros obliga a repensar, también, la estética de los objetos, ya que en un monoambiente, por ejemplo, todo es visible. Muy bien lo entendió la firma holandesa Brabantia, que presentó un tacho de basura sumamente estético y funcional, en colores elegantes, muy lejos de los rojos, azules o verdes chillones habituales.

En verde seco, de forma alargada y con patas delgadas, un tacho para la basura que no es feo de ver, por fin

7. Nuevos modos de trabajar

En relación con lo anterior, el trabajo en casa exige soluciones pensadas para la estética, la funcionalidad y el confort. La firma Müller se dedica a crear productos para los pocos metros y, por eso mismo, versátiles. En su stand vimos cajoneras inspiradas en los antiguos gabinetes médicos diseñadas por @studio.mark.braun, con cajones que salen de la estructura de manera espiralada o tienen una gran cantidad de posibilidades de guardado para tener desde carpetas hasta pequeños cables.

El profesor Mark Braun hizo un alto en el stand de Müller, que presentaba uno de sus diseños: una cajonera multifunción que también ofrece la posibilidad de ser un asiento ocasional. Mariana Kratochwil

8. Vuelta al blanco

Después de muchos años coloridos, el blanco vuelve con fuerza en la vajilla, como vimos comprobamos en una multitud de stands y en el de la legendaria firma Villeroy & Boch, que siempre se destaca por su originalidad.

La colección 'Pura', de Villeroy y Boch, presentada como flores en una instalación exquisita. Mariana Kratochwil

9. Asociaciones

Hoy nadie (o casi) puede lograrlo solo. Ante un mercado plagado de actores poderosos, las pymes aúnan fuerzas para hacer más eficientes sus esfuerzos y sus recursos. Las uniones de estas empresas se basan, más que en productos similares, en criterios y estilos similares, sin competir entre sí.

Además de fabricar algunos de los automóviles más emblemáticos, Pininfarina ha ampliado su experiencia en diseño a artículos de cocina y para el hogar de lujo, colaborarando con marcas líderes como Mepra.

10. Lo sustentable

Nos preguntamos de dónde viene la comida que elegimos, pero aún no estamos acostumbrados a preguntar de dónde vienen los materiales que componen los objetos que usamos cada día. Asociado muchas veces con una estética poco agraciada, hoy la sustentabilidad captura por conciencia y también por belleza.

En el stand de la textil Elvang, productos de alpaca reciclada y un diseño exquisito. Mariana Kratochwil