Claudio Wertheim y Virginia Ortiz, la dupla detrás del departamento que se transforma cuando cae el sol

El arquitecto y la diseñadora participan de Experiencia Living Remeros Beach 2026 con el patrocinio de Zurich. El departamento gamer cambia de protagonista: una mujer exitosa de 40 años que de día quiere una unidad sobria y delicada, y de noche disfruta de su estación de juego

“Siempre me gustó el desafío de hacer cosas en las que no tenía experiencia”, cuenta el arquitecto Claudio Wertheim, que este año vuelve a participar de la muestra de diseño y decoración organizada por Living en Remeros Beach. Esta vez, su dupla será la diseñadora Virginia Ortiz, con la que colabora en Estudio WOW.

Live & Play: El proyecto que Wertheim y otra colaboradora, Romina Campos, presentaron en Experiencia Living 2025 Santiago Ciuffo

“Hace unos años me convocaron para diseñar una fábrica de piezas de plástico para tuberías de agua. Tuve que conocer cómo funcionaban las máquinas, cómo el personal debía acercarse a ellas y qué movimientos tenía que hacer, cómo salía el producto terminado. Fue una gran experiencia. En otra escala, algo parecido pasó con el espacio gamer que Zurich nos pidió para la edición 2025 de Experiencia Living. Era un mundo que no conocíamos, y que tuvimos que investigar”, explica.

En el departamento de Experiencia Living 2025, un simulador de carreras ocupaba un lugar central del living Santiago Ciuffo

Un poco de historia

Wertheim se recibió de arquitecto en 1986, pero su formación empezó antes, de chico, entre carpinterías y obras. Su familia se dedicaba a la fabricación de muebles. “Cuando era chico mi padre me llevaba a las carpinterías llenas de aserrín, y yo veía el mueble desarmado. Después lo veía terminado y no podía creer cómo todos esos pedazos de madera sueltos se habían convertido en un mueble”, recuerda. Mientras sus amigos leían revistas más orientadas al público joven, él leía las de interiorismo que su familia traía de viajes a Milán.

Virginia Ortiz es egresada de Decomobi, la escuela de decoración donde Wertheim da clases hace 16 años. Se conocieron ahí, hace casi una década. “Previo a terminar la cursada, Claudio nos invita a hacer una colaboración para una muestra, en 2018. Ahí arrancó mi carrera, básicamente”, cuenta Virginia, que se dedica a vivienda y locales comerciales.

Claudio Wertheim y Virginia Ortiz participan de Experiencia Living Remeros Beach 2026 con un espacio deco de día, gamer de noche. Redacción LA NACION

Después de trabajar varios años en sociedad con otra ex-alumna, Anabela Moreno, Virginia ahora colabora con Claudio en proyectos puntuales, como este. Cuando le preguntan por su estilo, se ríe: dice que se enteró hace poco, a través de una sesión de coaching y un “roast me” con inteligencia artificial que le señalaron lo mismo. “Tengo una tendencia clara al estilo escandinavo. También me gusta mucho el Japandi. Es una mezcla cálida, en torno a los materiales naturales”.

De “Live & Play” a “Live & Play She”

El año pasado, con el patrocinio de Zurich, Wertheim y otra socia, Romina Campos, presentaron un departamento gamer masculino. Como la vista no les parecía destacable, la negaron: el balcón cerrado y cortinas bajas crearon un espacio oscuro con tintes oníricos, en el que resaltaban dibujos de neón en colores brillantes y un simulador de carrera que ocupaba el living. Lo llamaron “Live & Play”.

En la edición 2025, Wertheim y Romina Campos jugaron con una línea vibrante y cálida; tonos que generasen oscuridad y dieran luz al proyecto, como verde, azul, salmón, uva y amarillo. Este año, la paleta será más sobria y suave. Santiago Ciuffo

Este año, si bien mantienen el patrocinio de Zurich, las condiciones espaciales son distintas: el departamento da a la laguna de Remeros Beach, con entrada de luz natural. “La vista que tenemos es privilegiada, no la queríamos opacar; al contrario, quisimos que se destaque”, explica Ortiz. Eso los llevó a replantear todo, empezando por el personaje: la protagonista ahora es una mujer de 40 años, exitosa, que usa el departamento para escaparse los fines de semana, jugar y recibir amigos.

Es una mujer exitosa a la que le gusta jugar en línea, pero que no es gamer las 24 horas. Durante el día tiene un departamento decorado, y se transforma cuando va a jugar.” — Claudio Wertheim y Virginia Ortiz

El cambio de personaje redefinió el mapa de materiales y colores: texturas más delicadas y colores sobrios. Al caer la tarde, las cortinas mecanizadas bajan, la luz natural se esconde y emergen las líneas LED en tonos violeta. Las pantallas cobran protagonismo y el living se transforma en estación de juego.

La paleta de colores y materiales que se desplegarán en el nuevo espacio diseñado por Wetheim y Ortiz para Experiencia Living Remeros Beach 2026. Cortesía Claudio Wertheim y Virginia Ortiz

El espacio incluirá una estación de streaming equipada con pantallas gigantes, domótica y todo lo necesario para la reproducción de juegos. La propuesta es interactiva: como el año pasado, cuando los visitantes a la muestra podían usar el simulador de carrera, este año quienes pasen por el espacio podrán jugar.

Deco escuela

Para Wertheim, la muestra puede ser una gran escuela, por eso propone a sus alumnos participar. “De nunca haber pisado una obra, en un par de meses pasan a entender cómo se coloca una placa de yeso, aprenden sobre pintura, domótica, electricidad, colocación de pisos. La práctica es tan importante y enriquecedora, que a veces se arman dos o tres estudios de personas que se animan a empezar a trabajar”, cuenta.

El arquitecto y Ortiz coinciden en que diseñar espacios de estas características es solo el primer paso: “El diseño lo hemos hecho en un día, pero la gestión son meses. A veces un proveedor que te iba a aportar un mueble ya no lo tiene disponible y una semana antes hay que salir a buscar alternativas. Los proyectos mutan sobre la marcha, y el desafío es que el visitante lo vea como si se hubiera pensado así de entrada”.

Izq.: Wertheim y Ortiz en Remeros Beach. Der.: La dupla con su equipo de colaboradoras. Cortesía Claudio Wertheim y Virginia Ortiz

¿Qué es lo más importante que le enseña a sus alumnos? No lo duda: empatía. “Los clientes son muy cambiantes y es una relación larga. Muchas veces de tres, cuatro meses. Estás adentro de la casa, los ves en pijama, en pantuflas, peleándose entre ellos. Tenés que empatizar, ponerte en el lugar del otro, disfrutar ese proceso”.

Ortiz tiene su propia descripción de ello: “El cliente cuando llegás y armás el diseño, te ama. En el transcurso de la obra te empieza a odiar, cada vez más, hasta que te detesta. Pero después viene el final de la obra, cuando entregás, y te empieza a querer de nuevo”, se ríe. “Y ese es un momento en el que volvés a querer hacer una obra”.

Ambos coinciden en que la pandemia y la tecnología cambiaron notablemente la profesión. “Cuando me preguntan cuál es mi estudio, les muestro mi mochila. Acá está todo”, dice Wertheim. Ortiz confirma: “Yo en una época llegué a tener muestrarios de empapelados. Libros enormes que pesan 25 kilos cada uno. Ahora se ve todo online”. Pero nada cambia el trato personal con profesionales de diseño y el ver cómo un espacio funciona en la vida real. Y Experiencia Living es el lugar ideal para ello.

Remeros Beach, en Tigre: la sede de Experiencia Living 2026.

“De Experiencia Living, es muy interesante que las dimensiones de los departamentos son muy parecidas, entonces el público puede comparar entre unidades similares, ver cómo cada diseñador la resuelve”, dicen.

Experiencia Living Remeros Beach 2026. Del 19 de marzo al 19 de abril. De martes a domingo, de 12 a 20. Remeros Beach, Camino de los Remeros 1585, Tigre.