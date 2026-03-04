Ya están en venta las entradas para Experiencia Living 2026 en Remeros Beach

Experiencia Living es una propuesta de interiorismo única en el país. Su enorme diferencial, tal como apunta la arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de Living y curadora de la muestra, es que no se limita a mostrar ambientes aislados, sino departamentos enteros, lo que ofrece el plus de “recorrer la misma unidad en versiones distintas, según la personalidad y la creatividad de los expositores”.

Esta vez, la cita será en Remeros Beach, en Tigre (hacé click acá para ver la ubicación exacta) un emprendimiento pensado como un formato híbrido que integra ciudad, naturaleza, agua, deporte y comunidad en un mismo entorno apuntando al bienestar integral como objetivo.

Con las posibilidades que ofrece para el deporte y el contacto con la naturaleza, Remeros Beach, sede de la cuarta edición de Experiencia Living, fue diseñado para promover el bienestar

Precio de las entradas y promociones

El valor de la entrada es de $20.000 (más un 15%, si la compra se hace online).

La venta de entradas anticipadas ya está disponible en la web de Entrada Uno.

Tanto por la web como de modo presencial, los miembros de Club LA NACION tendrán acceso a un 2x1 en la compra de entradas de martes a jueves, excepto feriados y días no laborables .

Los viernes, fines de semana y feriados el descuento de Club LA NACION es de un 20% en el valor de la entrada, por la web o de modo presencial.

Los clientes de Banco Macro (main sponsor del evento) tendrán un reintegro del 50% en la compra de entradas todos los días y sin tope, por la web o de modo presencial.

Con tu entrada tenés acceso a más de 60 espacios de decoración, un paseo de compras, stands de auspiciantes donde podés asesorarte sobre servicios y manteriales, shows en vivo y estacionamiento gratuito.

Descuentos

En la compra por boletería se aplican los siguientes descuentos:

Jubilados : 20 % de descuento de martes a viernes (excepto feriados) presentando carnet y DNI.

Estudiantes universitarios : 20% de descuento de martes a viernes (excepto feriados) mostrando libreta universitaria o certificado de estudiante y DNI

Personas con discapacidad : Gratis con certificado único de discapacidad; el acompañante abona según lo que indique el CUD.

: Gratis con certificado único de discapacidad; el acompañante abona según lo que indique el CUD. Menores de 15 años: Gratis, hasta dos menores por persona.

Los descuentos no son acumulativos.

Para estar al tanto de todas las novedades de la feria, seguí a @revistalivingarg o entrá a experiencialiving.com.ar