Charlamos con un expositor de Experiencia Living 2026, artífice de un local de decoración que hizo historia en Zona Norte

Hablamos con Sandy Cairncross sobre su visión estética y el camino que lo condujo a participar de la cuarta edición de la muestra curada por Living

Revista LIVING Inés Marini Escuchar Nota

“El proyecto que voy a presentar en Experiencia Living fue mutando: es natural que vayan pasando los días y se te ocurra algo nuevo, pero lo que permaneció estable es su base maximalista”, nos cuenta Sandy Cairncross, uno de los expositores de la cuarta edición de la muestra, que abre el 19 de marzo en Remeros Beach.

En una ambientación reciente, equilibrado juego de textiles en un living dominado por un espejo op art. genileza Sandy Cairncross

Más allá de este departamento en particular, el maximalismo (“sin exagerar”) es una constante en su trayectoria, una característica innata a la que se mantuvo fiel aun en las épocas donde dominaban los ambientes blancos y netos. “Desde que comencé a trabajar en interiorismo, hace casi 25 años, sentí la necesidad de transmitir personalidad. Si no, todo se vuelve igual, y me parece una pena, cuando hay tanto para hacer, tanto para mostrar, ¿no?”.

"No le temos a los colores oscuros y, últimamente, suelo poner elementos bastante británicos, con mayor o menor presencia. Soy descendiente de escoceses, y esa cultura me tira", dice Cairncross genileza Sandy Cairncross

Pero hay más que efecto visual en su interiorismo: el fin último es “abrigar un poco el lugar”, como le gusta decir. “Siempre incluyo alguna cosa antigua que dé un poquito de carácter (sin ser un reloj de péndulo, que ya te lleva a otro lado). Puede ser una cómoda inglesa o italiana, por ejemplo, que hago convivir con algo moderno. Los textiles también son muy importantes, sin necesidad de ser costosos. Pero tienen que tener una impronta fuerte de color o textura, sea en un sillón, una cortina o una alfombra muy rica”, dice, resumiendo su norte.

Me gusta trabajar dentro de una cáscara moderna, como la que propone Remeros Beach, y darle un giro maximalista. Creo que le suma muchísimo a esa arquitectura.” — Sandy Cairncross, diseñador de interiores expositor en Experiencia Living 2026

En el principio

“En mis veintes, hice la carrera de Diseño de Interiores, pero no tenía muy claro cómo empezar a mostrarme, así que mechaba los trabajos de interiorismo que surgían lentamente con otras actividades, como enseñar inglés y, más adelante, volar para British Airways", comparte Sandy.

“Por entonces, con mi expareja me mudé a una casa chorizo antigua cerca de la estación Martínez, muy atractiva, con mucho clima y un gran potencial para actualizarla sin perder su base increíble. Y la verdad es que quedó divina. Tanto, que muchos años después una clienta me la compró decorada como estaba, entera, salvo por algunos objetos muy personales. Fue un final feliz para esa casa que amé y donde pasaron cosas importantísimas para mí“.

El frente de su antigua casa en Martínez, que llamaba la atención por la audaz elección de colores sobre una base antigua genileza Sandy Cairncross

La crisis de 2001 puso mi trabajo en British bajo amenaza. En medio de la angustia, mi pareja me dijo: “Bueno, ¿y por qué no te animás y abrís ese negocio de decoración con el que tanto soñás? De paso, mostrás un poco lo que hiciste en casa, lo que sabés hacer”. E hice exactamente eso: abrí Ornamenta sobre Avenida Libertador, en Martínez, que se nutría, entre otras cosas, de mis viajes laborales a Nueva York y Londres. El local anduvo muy, muy bien, porque faltaba algo con otra onda en esa zona, algo con consistencia, pensado para gente un poco más joven. Fue todo un éxito; tanto, que empecé a participar en exposiciones, a salir en las revistas y de ahí en más hubo una seguidilla de cosas que siguieron pasando, en donde mostré cosas diferentes.

Un rincón de influencia oriental ambientado por Cairncross, donde la escalera marca un eje notable con sus peldaños pintados de negro genileza Sandy Cairncross

“Creo que la decoración se resuelve pausadamente. Eso no significa que no la puedas hacer de manera veloz, si querés; pero me parece que si te das el tiempo de ir viendo, probando, agregando y sacando, lográs otro resultado”.

La mezcla de lo antiguo y lo moderno, siempre presente en sus obras genileza Sandy Cairncross

“Pensando en cómo llegué hasta acá, recuerdo cuando llevé a mi madre a ver el espacio que estaba haciendo para una muestra en el hotel Sofitel de Cardales. Ella ya tenía signos de deterioro cognitivo, pero por suerte conservaba momentos de lucidez. A la vuelta, una amiga que nos acompañó, me dice: ‘Tu mamá me contó que, cuando vos tenías 7 u 8 años, cambiabas los muebles de lugar mientras ella y tu papá dormían’. Me devolvió algo que tenía totalmente olvidado; y había información en eso: me vi buscando un nuevo orden, una nueva situación dentro de lo que podía haber en ese living. Me da ternura la imagen, ¡y me causa gracia imaginar la sorpresa de mis padres!“, concluye Sandy, con una gran sonrisa.