Mahatma Gandhi: “Debemos hacer que la no violencia sea nuestro objetivo y avanzar constantemente hacia ella”

En medio de un contexto global en el que la violencia parece acaparar las noticias, además de la presencia de las redes sociales, donde muchas personas se esconden detrás de una pantalla para enviar mensajes de odio, la búsqueda de la paz vuelve a colocarse en el centro del debate. Frente a este panorama, resulta tentador asumir que la agresión representa la única respuesta posible ante otra agresión. Sin embargo, esa postura perpetúa los enfrentamientos y aleja cualquier posibilidad de convivencia pacífica.

En medio de la violencia, la figura de Mahatma Gandhi emerge como un faro ético fundamental Pixabay

Frente a este panorama, la figura de Mahatma Gandhi emerge como un faro ético fundamental. El líder pacifista indio comprendió que la paz exige una intención deliberada y diaria. Entre sus enseñanzas más recordadas dejó una máxima que hoy cobra una nueva vigencia: “Puede que nunca tengamos suficiente fuerza como para ser totalmente no violentos de pensamiento, palabra y obra. Pero debemos hacer que la no violencia sea nuestro objetivo y avanzar constantemente hacia ella”. Estas palabras no demandan una perfección inalcanzable para el ser humano, sino que ofrecen una brújula moral clara para orientar la conducta individual y colectiva.

La frase de Gandhi que hoy recobra fuerzas en contra de la violencia (Foto: Ilustrativa IA)

Quién es Mahatma Gandhi, el abogado que se convirtió en un símbolo de paz

Nacido el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, India, Mohandas Karamchand Gandhi cursó estudios de Derecho en Londres y ejerció como abogado en Sudáfrica. En aquel país sufrió situaciones de discriminación racial que impulsaron el desarrollo de su filosofía de resistencia pacífica, el satyagraha.

A su regreso a la India, lideró la gesta por la independencia frente al dominio británico mediante marchas, boicots y ayunos. La histórica Marcha de la Sal en 1930 marcó un hito en su trayectoria. Finalmente, India alcanzó la libertad en 1947, meses antes del trágico asesinato del líder el 30 de enero de 1948. Su nacimiento motivó la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia cada 2 de octubre.

Mahatma Gandhi: su nacimiento motiva hoy la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia cada 2 de octubre

La no violencia no significa la ausencia total de conflictos. Las discrepancias entre las personas son inevitables y forman parte de la dinámica social. Sin embargo, la clave reside en la manera de gestionar esas diferencias. La escucha activa, el diálogo sincero y la disposición a ceder constituyen herramientas valiosas en la vida cotidiana. La paz verdaderamente se edifica en los detalles pequeños de cada jornada: en un tono de voz sereno durante una discusión, en el respeto hacia el interlocutor y en la prudencia al redactar un mensaje en entornos digitales.

Este compromiso requiere valorar la diversidad de la sociedad humana. El propio Gandhi remarcó con lucidez este aspecto al afirmar que “nuestra capacidad para alcanzar la unidad en la diversidad será la belleza y la prueba de nuestra civilización”. Las diferencias culturales, ideológicas o religiosas enriquecen a las comunidades cuando existe un marco de respeto mutuo.

Según las enseñanzas de Gandhi, construir un ámbito pacífico no exige hazañas extraordinarias ni transformaciones globales inmediatas, sino que requiere decisiones conscientes en el día a día. El cambio real está en la calma individual, el lenguaje respetuoso y la empatía con el entorno.