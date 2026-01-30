Las mejores frases de Mahatma Gandhi para compartir
La lucha de este líder indio es conocida por la desobediencia civil a través de manifestaciones pacíficas que rechazaban todo acto violento
Hoy se cumplen 78 años del asesinato de Mahatma Gandhi, el 30 de enero de 1948. Se trata de una de las figuras políticas más influyentes del siglo XX, recordado por su resistencia no violenta, un método que utilizó para liderar la campaña de independencia de la India frente al dominio británico. Sus ideas lograron la transformación colectiva de su pueblo, movilizar multitudes e inspirar a generaciones con sus reflexiones.
La vida de Mahatma Gandhi
Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869, en el seno de una familia hindú en la costa de Gujarat. Se formó en derecho en la Universidad de Mumbai, pero decidió mudarse a Reino Unido para estudiar esa misma carrera en la Universidad de Londres.
En 1893, se instaló en Sudáfrica, donde vivió 21 años. Allí ayudó a personas de la comunidad india en el país, que enfrentaban adversidades, discriminación y racismo. También fue ahí donde consolidó sus ideas políticas y morales. Adquirió el concepto de la resistencia no violenta como método de acción colectiva, a través de campañas por los derechos civiles de la comunidad india. Fue en ese entonces cuando recibió el nombre de Mahatma, un término honorífico en sánscrito que significa “gran alma” y “venerable”.
En 1915 regresó a la India para trabajar en la organización política entre campesinos, granjeros y trabajadores urbanos, comunidades que sufrían impuestos excesivos y prácticas de discriminación. Los años siguientes asumió el liderazgo del Congreso Nacional Indio y encabezó campañas destinadas a aliviar la pobreza, ampliar los derechos de las mujeres, fortalecer los lazos religiosos y étnicos.
Gandhi inspiró a las personas por su estilo de vida austero y su protesta pacífica. Impulsó el nacionalismo anticolonial en reclamo de las fuerzas británicas. A lo largo de su vida fue encarcelado en numerosas ocasiones, tanto en Sudáfrica como en la India.
En agosto de 1947, Gran Bretaña concedió la independencia de la India, un hito consagratorio para su vida. Fue nominado cinco veces al Premio Nobel de la Paz, pero nunca lo recibió. De todos modos, recibió la distinción de Kaisar-i-Hind y la Queen’s South Africa Medal.
Mahatma Gandhi fue asesinado el 30 de enero de 1948, en Nueva Delhi, por Nathuram Godse, un radical hindú que le disparó tres veces en el pecho cuando se dirigía a una oración pública.
Las frases más recordadas de Mahatma Gandhi para compartir hoy
- “Un hombre no es más que el producto de sus pensamientos. Lo que él piensa, él se convierte”.
- “Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa, sabe amar”.
- “La mejor manera de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio de los demás”.
- “Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia”.
- “El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la cual dispone el mundo”.
- “Cada uno tiene que encontrar la paz interior. Y la paz para ser real no debe ser afectada por las circunstancias externas”.
- “Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre”.
- “Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad”.
- “La violencia es el miedo a los ideales de los demás”.
- “Cuando me desespero, recuerdo que, a través de la historia, los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final, siempre caen”.
- “Un cuerpo pequeño de espíritu determinado encendido por una inquebrantable fe en su misión, puede alterar el curso de la historia”.
- “La verdad permanece aunque no tenga apoyo público”.
- “El débil nunca puede olvidar. Olvidar es un atributo del fuerte. El débil nunca puede olvidar”.
- “La oración no es pedir. Es un anhelo del alma. Es la admisión diaria de la debilidad propia. Es mejor en la oración tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón”.
- “La relación espiritual es más preciada que la física. La relación física sin la espiritual es un cuerpo sin alma”.
- “Si la paciencia tiene valor, debe durar hasta el fin de los tiempos. Y una vida de fe prevalecerá en la mitad de una tormenta negra”.
- “La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es la victoria total”.
