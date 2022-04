Mandó su CV para trabajar en un restaurante, pero la respuesta que recibió la desconcertó: “¿Qué significa esto?”

Una joven estadounidense envió su currículum vitae a un restaurante en San Diego, California, con la intención de aplicar para un puesto como bartender, pero recibió, por parte de los posibles empleadores, una respuesta que la desconcertó por completo. No sólo no le dijeron nada sobre su posible contratación, sino que además le escribieron un mensaje en broma y en tono de burla hacia ella. “Nos divertimos a lo grande conociéndote a vos y tu historia”, le pusieron.

La mujer, llamada Skylar, compartió el extraño mensaje que recibió en una serie de videos de TikTok en los que se mostró sorprendida por la manera de comunicarse del restaurante donde, con toda ilusión, envió su CV. El posteo de la usuaria en su cuenta de TikTok recibió más de 1.400.000 reproducciones y se volvió inmediatamente viral.

El material que compartió la joven en la red social -en la que suele subir rutinas de gimnasio o de levantamiento de pesas- la mostraba a ella en un primer plano y, de fondo, la respuesta que le envió la cadena de restaurantes, escrita en un tono completamente alejado de cualquier protocolo serio de una oficina de recursos humanos.

Envió un CV para un trabajo en un restaurante y recibió una respuesta que la dejó anonadada

El texto en cuestión, enviado el 26 de marzo pasado, decía: “Hola, Skylar. Gracias por postularte a nuestro puesto como bartender. Tu CV fue descargado gentilmente de mi computadora. Lo imprimí en papel tamaño póster para que todo nuestro equipo pueda conocer tu historia”. Evidentemente, el que envió la respuesta estaba utilizando el sarcasmo.

“Todo el mundo estaba sentado al borde de sus asientos atentos a cada palabra de tus aventuras del pasado y a tus experiencias maravillosas. Nos divertimos a lo grande conociéndote a vos y tu historia hermosamente escrita”, continuaba el mensaje, que ya era directamente una burla.

Skylar se mostró sorprendida al recibir la respuesta al envío de su CV

Sobre el final, el texto señalaba un posible futuro encuentro con la postulante para el empleo de bartender, pero también de manera poco convencional. “Nos encantaría poder conocerte y ponerle cara al nombre de tu CV -continuaba el escrito- ¿Serías tan paciente de aguardar nuestra llamada telefónica (lo sabemos, es una forma antigua de comunicarse) de uno de nuestros honorables representantes para poder agendar el encuentro de nuestras vidas? Nos contactaremos con vos en breve. Gracias por tu interés”.

En el mismo video en que postea el mensaje del restaurante, Skylar reconoció: “¡Estoy gritando! ¿Qué significa esto?”. Más adelante, en otro posteo, la aspirante al puesto de bartender señaló que probablemente el texto se trate de una broma de la gente del restaurante, con la que querrían “asustarla” para que no trabajara en ese lugar.

Finalmente, Skylar contó que desde el bar de San Diego nunca la llamaron por su postulación, pero que luego de recibir el mensaje muchos de los usuarios de TikTok le habían contado “cosas horribles” de ese sitio que ellos habían vivido cuando fueron empleados. “Si en alguna oportunidad me llamaran, creo que no iría, porque me contaron algunas historias horribles sobre el lugar”, señaló Skylar, que poco a poco fue saliendo del asombro que le provocó la respuesta a su envío de CV.