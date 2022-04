WhatsApp: cómo saber cuántas veces un contacto vio tus estados

La mayoría de los usuarios alguna vez publicaron un estado de WhatsApp, esos textos, imágenes o videos de 30 segundos como máximo que tiene una duración de 24 horas, a no ser que las elimines antes. Asimismo, la referida plataforma de mensajería te permite ver la hora exacta en que tus contactos visualizaron tus historias, pero, lo que no te puede mostrar es la cantidad de veces que una persona las vio en un solo día, algo que a continuación te enseñaremos con un sencillo truco.

Es importante aclarar que este truco no se encuentra disponible en WhatsApp oficial, la versión nativa para móviles, sino en una app externa y similar a la de Meta denominada WhatsApp Plus. Sin embargo, debes tener mucho cuidado al momento de descargarla, ya que tu cuenta podría ser baneada permanentemente al no tratarse de una “Aplicación no autorizada”, según la propia compañía de Mark Zuckerberg.

WhatsApp Plus cuenta con funciones que la propia app oficial no tiene, como por ejemplo la personalización de la confirmación de lectura, mayor cantidad de emojis, notificaciones de las personas en línea, elegir tu hora de última conexión, etc. Entre estas también se encuentra la opción de ver la cantidad de veces que un contacto puede ver tus estados. Antes de enseñarte los pasos, aprenderás a descargar la app.

Dónde obtener WhatsApp Plus 19.30

El truco fácil para ver los mensajes eliminados de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas del mundo y, tras de sí, esconde un gran número de trucos que muy pocos conocen. Por ejemplo, cómo recuperar los mensajes borrados.

¿Habías pensado alguna vez en la copia de seguridad de WhatsApp? Como sabés la app de mensajería tiene esta opción de poder recuperar un texto, foto o video. ¿Cómo lo hago? Es bastante fácil. Acordate que solo funciona siempre y cuando hayas hecho un backup de todas tus conversaciones.

Paso a paso, cómo recuperar mensajes de WhatsApp a través de la copia de seguridad

Lo primero será chequear cuándo se registró nuestra última copia de seguridad.

Si esta fue antes de que eliminemos el mensaje que nos interesa, lo podemos recuperar.

En caso de que hayas borrado el texto y después hiciste la copia de seguridad, es posible que no lo veas nunca más.

Una vez comprobado que todo esté en orden, deberás eliminar WhatsApp de tu celular. Alerta: antes de hacer esto, verificá que tenés hecha la copia de seguridad y guardadas o descargadas las conversaciones que más te importan.

Cuando lo desinstales, vuelve a descargar WhatsApp.

Otro truco poco conocido: cómo tener dos WhatsApp en un mismo celular Android

Cómo clonar WhatsApp: