Benjamín Vicuña relató en PH cómo imagina su reencuentro con Blanca, su hija que murió en 2012: “En la playa”

Este sábado en PH: Podemos hablar (Telefe), se vivió una noche colmada de emoción y recuerdos. María Becerra, Carola Reyna, Martín Seefeld, Emilia Attias y Benjamín Vicuña abrieron su corazón y revelaron detalles de su intimidad. Y fue el actor chileno quien no evitó reflejar su tristeza al recordar a su hija Blanca, que falleció en septiembre de 2012.

En un segmento del ciclo, Andy Kusnetzoff, conductor del programa, les pidió a los invitados seleccionar una postal significativa de sus vidas y uno por uno fueron revelando cuál eligieron y por qué. Vicuña no dudó en elegir una foto con su hija Blanca y, a partir de esa imagen, relató de cómo imagina su reencuentro con ella.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca en PH

“Tengo una imagen y creo que también hay una foto de un atardecer, de una hora mágica, con mi hija Blanca, en la playa, que siempre la veo, porque creo en los reencuentros y es lo más cercano que tengo. Y es como me lo imagino también”, expresó Vicuña, con una emoción que se evidenció en su rostro.

Con ese escenario, el actor aportó más detalles de cómo sueña que será volver a ver a la niña. “Me lo imagino con esa brisa, con ese océano, con esas caras, que por esa hora del día y de la luz se van más allá de lo que aparentan ser. Esa es la foto maravillosa del reencuentro”.

En otra parte del ciclo, Vicuña aludió a cómo el fallecimiento de su hija cambió por completo su visión de la vida y de cómo la procesa. En ese sentido, habló de su vínculo con Roberto García Moritán, el esposo de su expareja, Pampita Ardohain.

“Yo entendí con lo de Blanca que el amor es bienvenido de todas partes. En este caso, de la pareja de mi ex, siempre se agradece el amor y el cariño a tus hijos. Lo que debe ser terrible, que le pasa a algunos amigos míos y agradezco que a mí no me tocó es que se vuelven locos con la figura paterna del hombre que entra a tu casa. En ese baile gracias a Dios yo no entré, porque te vuelve muy inseguro”, cerró.

Benjamín Vicuña junto a su hija Blanca Instagram: @benjavicunamori

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca con una tierna foto

Todos los 8 de cada mes, para Vicuña y Ardohain es un día muy emotivo ya que recuerdan con tristeza la muerte de Blanca, que murió precisamente un 8 de septiembre de 2012 a los 6 años de edad, producto de una neumonía hemorrágica.

Si bien cada uno decide rememorar este penoso hecho a su manera, el pasado 8 de marzo el actor eligió las redes sociales y compartió una imagen de la niña en la que se la ve abrazada con su hermano Bautista (14). En el emotivo post tan solo escribió el número “8″, en alusión a la fecha que marcó un antes y después en la vida del chileno.

La foto que compartió Benjamín Vicuña en su cuenta de Instagram Captura

De esa forma, Vicuña compartió este inolvidable recuerdo con sus más de dos millones de seguidores, como ya lo había hecho en otras ocasiones.

Asimismo, en 2020 -en plena pandemia de Covid-, el actor escribió un conmovedor texto dirigido a su hija. “Qué tiempos difíciles, mi niña. Pero a pesar del miedo y la tragedia, la vida se cuela por las ventanas y el amor renace”, introdujo en el relato donde incluyó una fotografía de la niña.

“No hay apuro, mi amor. Solo te cuento como padre pequeñas revelaciones que de seguro ya entendiste. Te amo con mi alma rota que renace cada día y que vuela por las noches a tu lado. Mi pequeña libertad”, cerró. Por ese entonces hacía tan solo dos meses que habían estallado los contagios por coronavirus en nuestro país, y Vicuña eligió refugiarse en la esperanza.

Recientemente, y como forma de llevar a su hija en la piel, Benjamín se hizo un tatuaje para homenajearla y escribió los motivos en otro posteo que también compartió en su cuenta de Instagram.

Benjamín Vicuña recordó a Blanca con un emotivo tatuaje Captura Instagram

“Hace nueve años se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde ese día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas. Te cuento nuestros días e imagino los tuyos”, expresó el actor el pasado 23 de septiembre de 2021, pocos días después del noveno aniversario del fallecimiento de la niña.

En las conmovedoras palabras que le dedicó a su hija, Vicuña agregó: “Nueve años que te disfrazaste de estrella, la más linda de todas. Nueve años que brillás en nuestras miradas. Blanca, mi niña libre, Blanca que habitás el silencio y bailás en medio de la risa de tus hermanos. Blanca que viajás en el tiempo. Solo escribo para detener ese tiempo y volar entre las cartas. Escribo para ver si te querés cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz, para verte más cerca. Para saber que estas cartas llegan y si cuando tililás en la noche, es porque escuchas mis rezos”.

El 15 de mayo se acerca otra de las fechas más emotivas para Pampita y Benjamín, ya que es el día en el que Blanca cumpliría 16 años. Indudablemente, sus padres seguirán llevando vivo su recuerdo y así lo reflejan en cada publicación y entrevista que realizan públicamente.