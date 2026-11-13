Maní Split: el nuevo sabor que protagoniza la décima edición de La Noche de las Heladerías

La décima edición de La Noche de las Heladerías se prepara para una jornada especial el próximo miércoles 18 de noviembre, donde el gran protagonista será el estreno del Maní Split. Esta nueva variedad de helado artesanal, desarrollada exclusivamente para el evento, busca rendir homenaje a la identidad gastronómica nacional. Según informó la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), el sabor combina una base de crema de maní tostado con un veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal, buscando resaltar los ingredientes regionales y el trabajo de los maestros heladeros del país.

Esta creación forma parte integral de la campaña denominada El sabor de lo nuestro. Al respecto, Maximiliano Maccarrone, presidente de Afadhya, señaló: “Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro”. La apuesta busca consolidar el vínculo entre el sector artesanal y el público, en el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se extenderá del 16 al 22 de noviembre. Aquellos interesados en probar la novedad podrán consultar el listado oficial de 549 heladerías, que incluye una columna específica para identificar qué comercios decidieron sumar el Maní Split a sus vitrinas.

Maní Split: el sabor estrella de La Noche de las Heladerías 2026 (Gentileza/Afadhya) Gentileza/Afadhya

La jornada del 18 de noviembre, que comenzará a las 19 y se extenderá hasta el horario de cierre de cada local, mantendrá el clásico beneficio del 2x1 en la compra de un cuarto de kilo de helado. Con más de 500 locales adheridos en toda la Argentina, la logística para encontrar el establecimiento más cercano incluye un mapa interactivo y un documento en formato PDF. Ambas herramientas, provistas por Afadhya, permiten filtrar por región y verificar tanto la participación en la promoción como la disponibilidad del nuevo sabor especial. Es fundamental destacar que la presencia de un local en el mapa no garantiza automáticamente la adhesión, por lo que se recomienda confirmar la información en la ficha técnica de cada comercio.

Maní Split: cómo es el nuevo sabor de helado que llega a La Noche de las Heladerías

La distribución geográfica de los locales adheridos muestra una fuerte presencia en Santa Fe, con 211 puntos de venta, seguido por el Gran Buenos Aires con 119 y la Ciudad de Buenos Aires con 80. También se registran participantes en diversas provincias, desde el NOA y NEA hasta la Patagonia y las regiones de Cuyo y Centro. En cuanto a las condiciones del beneficio, cada heladería mantiene la potestad de establecer límites de unidades por persona o restricciones según la disponibilidad de stock, por lo que se sugiere revisar las condiciones particulares en el registro oficial. La propuesta no solo celebra la tradición del helado nacional, sino que también busca dinamizar el consumo a través de propuestas innovadoras como el Maní Split, invitando a los consumidores a explorar la diversidad de sabores y texturas que ofrecen los artesanos locales durante esta esperada fecha anual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA