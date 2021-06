Maquillaje creativo. La divertida influencer que en segundos se convierte en famosos

Alejandro Gorenstein PARA LA NACION

Con mezcla de alegría, de felicidad y hasta de emoción hace cinco días la joven maquilladora e influencer brasileña Leticia Gómez compartió este agradecimiento ante sus más 4 millones de seguidores en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/leticiafgomes/?hl=es-la

Una obra de arte. Así son las caracterizaciones que hace Leticia Gómez gracias a su maquillaje. Gentileza Instagram leticiafgomes

Talento, creatividad, imaginación, destreza, magia, simpatía y carisma son algunas de las palabras que caracterizan a esta maquilladora de 27 años que hace no mucho comenzó a hacerse popular, y no solamente en Brasil, cuando arrancó a mostrar el paso a paso de sus habilidades con el maquillaje artístico en cámara rápida imitando casi a la perfección a famosos de la talla de Michael Jackson, Kim kardashian, Ed Sheeran, Gal Gadoth (La Mujer Maravilla), Rupert Grint (Harry Potter) Úrsula Corbero (La Casa de Papel), Norman Reedus (The Walking Dead) y J Balvin, entre otros.

“Esta es otra transformación que hice en asociación con @netflix y @netflixbrasil para TikTok en el mes de la mujer. Me convertí en Tokio de @lacasadepapel. Ni siquiera me preguntes cómo logré doblar la línea al final, ella habla muy rápido, ¡pero funcionó! Jeje ¿Llegará esta transformación a @ursulolita? Compartámoslo para que ella también pueda verlo”, compartió en su cuenta de Instagram tras su satisfacción al terminar esta obra de arte que fue vista por más de 1.100.000 personas.

Placer para sus seguidores

Una de las transformaciones que más llamaron la atención de los seguidores de Leticia fue cuando en agosto del año pasado logró verse casi igual que Superman, uno de los personajes más populares que interpretó el actor Henry Cavill. En esa oportunidad, en su perfil de Tik Tok, superó las 500.000 reproducciones.

Otro de los videos que más atrapó a sus fans fue cuando Leticia se puso “el traje” del cantante británico Ed Sheeran, colocándose una gran cantidad de maquillaje y una peluca. Ese video superó las 750.000 reproducciones y los 150.000 “me gusta”.

“A veces, me preguntan cuántas transformaciones he hecho. Nunca me detuve a contarlas una por una, pero sé que aquí hay 72. No todos. Entonces, puedo decir que, sin duda, ya he realizado más de 100 transformaciones. Cada una con una dificultad diferente, y el resultado es que a menudo yo misma me quedo impresionada", escribió Leticia en Instagram Gentileza @leticiagomez

Una de las últimas producciones de esta talentosísima maquilladora brasileña es Cruella, la villana y malvada protagonista de la nueva película de Disney cuyo personaje interpreta Emma Stone.

Con tan solo 27 años Leticia Gómez viene mostrando todo su talento y su creatividad a pasos agigantados para sorpresa y alegría de sus fans que celebran cada nuevo video que comparte en sus redes. ¿Cuáles serán los próximos famosos que intentará copiar?

