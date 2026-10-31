Mariluz del Campo, experta en jardinería: “Si le insertás un clavo a un árbol, empezará a dar frutos muy rápido”

Conseguir que los árboles frutales crezcan saludables y produzcan una buena cantidad de frutos es uno de los principales objetivos de quienes disfrutan de la jardinería. Aunque existen diferentes cuidados para favorecer su desarrollo, también circulan métodos caseros que prometen mejorar su crecimiento. Entre ellos, una jardinera compartió un particular truco que consiste en introducir un clavo en el tronco del árbol para estimular la aparición de flores y frutos.

La recomendación fue difundida por Mariluz del Campo, jardinera y creadora de la cuenta de TikTok La granja de mis sueños, quien explicó que esta técnica busca generar una reacción natural en la planta. Su propuesta despertó interés en las redes sociales por tratarse de un procedimiento sencillo, aunque también abrió interrogantes sobre sus posibles consecuencias.

Para qué sirve este método, según la experta

La técnica busca estimular la reproducción de los árboles mediante una situación de estrés (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Según explicó Del Campo, el objetivo de esta práctica es provocar una situación de estrés en el árbol para que modifique su comportamiento y priorice la reproducción por encima del crecimiento. “Si le insertás un clavo a un árbol frutal, este empezará a dar frutos muy rápido porque el clavo le da estrés y le genera sensación de peligro”, aseguró la jardinera en uno de sus videos.

De acuerdo con su explicación, al percibir una posible amenaza, la planta podría concentrar parte de sus recursos en desarrollar flores y frutos como mecanismo de supervivencia. De esta manera, el método buscaría acelerar un proceso que naturalmente depende de las características de cada especie.

Sin embargo, no está demostrado que introducir un clavo en el tronco aumente la producción de frutos. Aunque determinadas situaciones de estrés pueden influir en la floración de algunas plantas, esto no significa que cualquier lesión produzca resultados positivos.

Qué hay que tener en cuenta antes de probar este truco

Si bien se trata de una técnica difundida en redes sociales, los especialistas advierten que perforar un árbol puede provocar daños en su estructura y facilitar el ingreso de hongos y otros organismos que afectan su salud.

El truco se viralizó en las redes sociales (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Además, utilizar un clavo oxidado no garantiza que la planta absorba nutrientes beneficiosos ni que produzca más frutos. Por este motivo, no se recomienda realizar perforaciones como método habitual para estimular la floración, especialmente en ejemplares jóvenes, debilitados o enfermos.

Cuando un árbol no florece o produce pocos frutos, lo más conveniente es revisar sus condiciones de crecimiento. Entre los factores que pueden influir se encuentran la exposición al sol, la cantidad de agua, el tipo de suelo, la fertilización y las podas.

También es importante considerar que algunas especies necesitan varios años antes de comenzar a producir, mientras que otras requieren la presencia de otro ejemplar compatible para conseguir una polinización adecuada.

En definitiva, el truco se basa en la idea de estimular una respuesta de supervivencia, pero su efectividad no está comprobada. Para favorecer una floración saludable, lo más recomendable es respetar los tiempos naturales del árbol y brindarle los cuidados adecuados.