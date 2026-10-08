Para qué sirve poner tapitas de gaseosa en la lengua de suegra y por qué lo recomiendan los expertos en jardinería

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una de las plantas de interior más elegidas para decorar hogares y oficinas. Su resistencia, sus hojas alargadas y su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes la convierten en una alternativa ideal para quienes no tienen demasiada experiencia en jardinería.

Aunque requiere pocos cuidados, existe un error que puede comprometer su crecimiento: regarla en exceso. A diferencia de otras especies, esta planta almacena agua en sus hojas y tolera períodos de sequía, pero sus raíces son sensibles a la humedad constante.

Este truco sencillo ayuda a que las plantas no reciban más agua de la que necesitan (Foto: Generada con IA

En este contexto, comenzó a circular un truco casero que consiste en colocar tapitas de gaseosa en la maceta para favorecer el drenaje. La idea es aprovechar estos pequeños objetos de plástico para crear espacios por donde pueda circular el agua.

¿Cómo deben colocarse las tapitas para que el método funcione?

Quienes utilizan este método colocan varias tapitas limpias en el fondo de la maceta antes de incorporar el sustrato. El objetivo es generar una separación entre la tierra y la base del recipiente.

La intención es evitar que el agua permanezca en contacto directo con las raíces. No obstante, una capa de tapitas en el interior de la maceta no siempre logra mejorar el drenaje. Incluso puede reducir el espacio disponible para las raíces y favorecer la acumulación de humedad en la parte inferior del sustrato.

Por eso, una alternativa más efectiva consiste en utilizar las tapitas como pequeños soportes debajo de la maceta, siempre que esta tenga agujeros en su base. De esta manera, el recipiente queda ligeramente elevado y el agua puede salir sin que los orificios queden bloqueados por una superficie plana.

Explicación para colocar las tapitas de forma correcta (Foto: Generada con IA)

Para aplicar este recurso de forma correcta, se pueden seguir los siguientes pasos sencillos: