Martita Fort confesó cuál fue el último pedido que le hizo a su padre antes de morir: “A él no le importaba”

Durante una entrevista realizada dos días antes de la muerte de Gustavo Martínez, Martita Fort se refirió a su tutor legal, lo llenó de elogios, también se explayó sobre la relación con su padre y reveló qué le pidió antes de morir, aunque el empresario chocolatero desoyó su reclamo.

“Tenía solo una amiga y mi papá no me dejaba ir a dormir a su casa. Sí o sí tenía que venir ella a la mía. Y una vez que él falleció, para que nosotros podamos sobrellevarlo de la mejor manera, Gustavo y Marisa [la niñera] nos permitieron quedarnos a piyamadas en otras casas. Pero mi papá era muy estricto”, contó la adolescente en una charla con Gisela Busaniche en el segmento Herederos de Telefe Noticias.

Y prosiguió. “Nosotros teníamos cuatro equipos de seguridad y me acuerdo que ya me parecía raro tener cuatro patovicas atrás de mí mientras iba a merendar con mis amigas. Entonces, en un momento le pedí que por favor al menos un día no traiga patovicas, porque iba al colegio en la primaria y quería salir de ahí sola, como la gente normal”.

Martita Fort: “A veces siento que me usan como lo usaban a mi papá” instagram.com/martacfort

“Me molestaba un montón, porque me sentía intimidada. Se lo decía, pero a él no le importaba”, concluyó. En ese sentido, la joven -quien cumplió 18 años poco días después de que Gustavo Martínez cayera desde un 21° piso- afirmó que su padre era muy sobre protector.

En la entrevista, grabada el 14 de febrero, la heredera de Ford también habló sobre Martínez. “Gustavo es mi tutor. Es una persona tranquila, buena y es bastante casera, le gusta quedarse siempre en la casa”, aseguró.

Gustavo Martínez era el tutor legal de Marta y Felipe, hijos de Ricardo Fort Captura

“Nunca le gustaron las cámaras, eran polos opuestos con mi papá. Entonces quizás a él le jodía, pero estaba al lado de mi papá, no podía hacer nada. Polos opuestos, pero se atrajeron. Ricardo siempre quiso que en el colegio dijéramos que teníamos dos papás: él y Gustavo. Sin embargo, Gustavo nos pidió que lo llamáramos padrino”, continuó.

Durante la charla, Martita también se refirió a la salud de su padre. “El último tiempo, le dolía todo. Él decía que esta vez se iba a esmerar un poco más en ser paciente, cuidarse y no ser rebelde; porque decía que tenía dos hijos a los que quería seguir viendo. Pero bueno, no se llegó a cumplir...”, lamentó.

Y recordó: “Cuando fue al hospital a internarse, nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que era un spa, que él se sentía bien y que iba solo para relajarse y para olvidarse de ese ambiente trucho que tenía alrededor. Nunca nos dijo la verdad”.