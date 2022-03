Ricardo Montaner intervino en la pelea entre Residente y J Balvin con un contundente mensaje

El 2022 inicia su tercer mes y, aunque muchas personas decidieron hacer borrón y cuenta nueva en relación al año anterior, no todos pudieron. Este sería el caso de Residente quien, luego de entrelazarse en un duro conflicto con J Balvin durante el 2021 y a pesar de que el público ya había olvidado la pelea, decidió apuntar una vez más contra su colega al hacerlo el foco de críticas en su nueva canción. Este nuevo round provocó una gran conmoción en el mundo del espectáculo y, en medio de la polémica, varias celebridades se metieron a tomar bandos. Ricardo Montaner, por su parte, prefirió intervenir con un profundo mensaje en un intento de calmar las aguas.

La puja entre el ex Calle 13 y el músico colombiano comenzó a mediados del 2021, cuando el último decidió realizar un descargo en contra de los Latin Grammys. Con un duro tuit, los acusó de no valorar al género urbano y convocó a sus colegas a boicotear la ceremonia de premiaciones. De todas las respuestas que recibió, se destacó la de René Pérez Joglar -cuyo nombre artístico es Residente- quien le dijo que era el equivalente musical a “un carrito de hot dog”.

José Álvaro Osorio Balvín, más conocido como J Balvin The Grosby Group - RS Fotos/The Grosby Group

A partir de ese momento, se inició una guerra entre los dos intérpretes que encendió las redes sociales a lo largo de varias semanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la atención de la gente se enfocó en otras conflictos. Pero cuando parecía que la batalla entre Residente y J Balvin ya era cosa del pasado, el autor de Multi-Viral demostró que aún tenía un par de golpes guardados y decidió darlos todos juntos a través de su nuevo tema en colaboración con el productor argentino Bizarrap.

La Music Session #49 comenzó a generar polémica incluso antes de llegar al público porque, días antes de su estreno, René apareció en su cuenta de Instagram para denunciar que un artista había intentado frenar la salida del tema. En el video, explicó que dicho músico -que todos asumieron que era J Balvin- amenazó con iniciar acciones legales. Sin embargo, la canción salió y, como todos esperaban, fueron más de 8 minutos de indirectas y filosos versos sobre su contrincante.

Se estrenó la colaboración de Residente con Bizarrap

Las redes se llenaron de memes y gran parte del mundo del espectáculo terminó involucrado debido a que muchos salieron a dejar en claro en qué bando se encuentran. Por otro lado, algunos utilizaron sus plataformas para condenar la actitud de los artistas por lucrar con su pelea en medio de un momento complejo como el que se vive en la actualidad.

El mensaje de Ricardo Montaner en medio de la polémica twitter @montanertwiter

Ricardo Montaner, por su parte, hizo algo diferente. A través de su cuenta de Twitter, invitó a los artistas a que se abrazaran y dejaran de lado las asperezas. “He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, manifestó.

Fiel a su alma de artista, compartió un par de líneas que reflejaron lo que realmente siente: “Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores. Yo no se de reguetón, ni de rimar señores. Yo solo se que la vida se trata de saber dar honores. Al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”.

Ricardo Montaner intervino en la pelea entre Residente y J Balvin twitter @montanertwiter

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores. Yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres, si algún día te encuentro. Esto solo es un consejo de este cantante viejo”, escribió. Y agregó: “Algún día entenderán, que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón habla la boca”. Para terminar, Ricardo Montaner dejó un dulce mensaje. “Dense un abrazo queridos. No hace falta tanto frío. Los quiero, Ricardo”, firmó, cariñoso.