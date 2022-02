Luis Ventura, sin vueltas sobre la muerte de Gustavo Martínez: “No me sorprendió”

La muerte de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor de sus hijos, conmovió a todo el mundo del espectáculo. Bien considerado por los famosos por su celoso cuidado de Martita y Felipe, y su desinterés en la fortuna del empresario chocolatero, el personal trainer decidió quitarse la vida al arrojarse del piso 21 de su departamento en Belgrano, según consignó su propio abogado. Luis Ventura, periodista y de buen vínculo con la familia, contó este miércoles que el deceso del profesor de Educación Física no lo tomó por sorpresa.

“Hay personalidades que uno las percibe. Yo soy muy perceptivo de lo que encuentro del otro lado en la actitud, en los gestos, en la postura frente a la vida”, argumentó el periodista, quien describió a Martínez como “un buen hombre” y “un leal incondicional”. Además, admitió que la noticia del deceso de quien fuera el tutor de los hijos de Fort, por supuesto, “le duele”.

Gustavo Martínez acompañó a Ricardo Fort hasta sus últimos días Twitter @ricarfort

Luego, reveló detalles de algunas de sus conversaciones con el profesor: “Él me contó que, para eludir cuestionamientos y dudas, tenía su propio trabajo. No vivía de los Fort. Si recibía algún tipo de beneficio o algo económico, era algún regalo que le podía llegar a dar Ricardo, pero no que le pagara la familia”.

Por otra parte, contó cuál era la naturaleza del vínculo que tenía con Martínez: “Tenía una comunicación con él, no sé si de tanto diálogo (como) gestual. Era un tipo que me transmitía, de todos los amigos del campeón que estaban alrededor de Ricardo, quién era el bueno y quién era el malo. (...) Tenía un sensor para determinar cuándo lo estaban jodiendo a Ricardo y cuándo no”.

Además, Ventura recordó que fue él quien le hizo “la única nota guiada en el piso desde el cual saltó”. Respecto de esa entrevista, develó un detalle de los últimos momentos de la relación entre Martínez y el mediático: “Fue la última persona que compartió la cama con Fort. Cuando yo hago ese programa, nos metemos en el baño, el inodoro y la cama”.

Luis Ventura, sin vueltas sobre la muerte de Gustavo Martínez

“Empezamos a hablar del Fort agónico y moribundo, donde cuenta lo que eran las noches de Ricardo. Eran insoportables. Él se daba vuelta cuando le tenía que dar la medicación. En determinado momento, no sé si llego a llorar, pero desde un relato conmovido, Gustavo dice: ‘yo dormía en la misma cama hecho un ovillito esperando el grito de dolor para darle la medicina, hielo, socorrerlo... Yo decía: pobre tipo”, concluyó.

La reacción de los hijos de Ricardo

A la muerte de Martínez le siguieron las palabras de Martita y Felipe, quienes se encontraban bajo su tutela hasta cumplir sus 18 años, hecho que ocurriría apenas diez días después del trágico final. En cuanto a la melliza, compartió un extenso y desgarrador descargo sobre la importante pérdida. “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo”, empezó su mensaje, y cerró: “Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”.

Felipe, por su parte, publicó una serie de historias de Instagram que luego borró, donde sentenció, dolido por lo acontecido: “Papá lo recibirá con los brazos cerrados”.