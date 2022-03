Rocío Marengo cruzó a la ex de Eduardo Fort: “La señora de los velorios”

Luego de desmentir su separación, Rocío Marengo publicó un mensaje en sus historias de Instagram que aseguran está dirigido a Karina Antoniali, expareja de Eduardo Fort. La modelo habló de “la señora de los velorios”, lo que fue interpretado como una indirecta para quien mantuvo una relación con su actual novio.

“¡Vos! ¿Hablando de mí? ¿Hablando de gente que quiero?”, escribió Marengo. “No habla más porque no le ponen el mic. La señora de los velorios encontró sucesora. ¡Cholula! Si querés que te conozcan un poco más, puedo contar tu comportamiento con los maridos de tus amigas”, concluyó.

Rocío Marengo está en pareja con Eduardo Fort Instagram @MarengoRocio

Luego del enigmático descargo, muchos usuarios especularon con que hablaba de Antoniali, ya que estuvo presente en el velorio de Gustavo Martínez, tutor legal de los hijos de Ricardo Fort. Al momento de hacer el posteo, Marengo se encontraba en Miami celebrando los 18 años de los chicos. “¡Siguen los festejos y las sorpresas para Martita y Felipe!”, escribió en una historia.

El fuerte mensaje de Marengo. Fuente: Instagram

Días atrás, cansada de los rumores de separación de Fort, Rocío se expresó en sus redes: “Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber... ¿Y yo? ¡Sin decir nada! Amis, no le doy explicaciones a nadie en mi vida. ¡Piensen y digan lo que quieran!”. Todo comenzó cuando la modelo escribió unas palabras que despertaron las dudas: “No quiero escuchar el ‘te lo dije’... Por favor. ¡Yo creí que iba a poder! Perdón, me lastimé mucho. ¡Yo no lo merecía!”.

La crisis de Marengo con Eduardo

La mediática atravesó la última etapa de 2021 con muchos conflictos y, al parecer, el cambio de año no la habría ayudado a superarlos. A mediados de septiembre, Marengo -quien participó en La Academia, el ciclo de Marcelo Tinelli- rompió en llanto en pleno programa y, en vivo, realizó un duro descargo en contra de su novio, Eduardo Fort.

Rocío Marengo, en la pista de Showmatch

“La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación, y está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme”, expresó aquella noche, sin poder contener el enojo. Ese suceso desató una serie de problemas dentro de la pareja que, con el paso del tiempo, parecían haberse solucionado.

A las pocas semanas, cerró 2021 con una nota muy emotiva y la señal elnueve, donde reveló que iba a abandonar la televisión un tiempo para seguir un sueño que posterga hace años: ser madre. “Fue un año difícil porque estoy más grande y porque cuando me llamaron (de La Academia) estaba rota. Y siento que este año me reconstruí, siento que es una despedida porque quiero ser mamá, porque quiero que mi vida vaya para otro lado y necesito tiempo para hacerlo”, manifestó.