Esta será la primera medida que tomará Felipe Fort cuando esté al mando de la empresa de chocolates

Felipe, el hijo de Ricardo Fort, cumplió 18 años el viernes pasado junto a su hermana, Martita, y tiene asegurado el 16% de las acciones de la empresa de chocolates de su familia, FelFort. Por eso, ya está pensando en hacer algunas modificaciones en las golosinas para darle su impronta al negocio.

En una entrevista publicada en septiembre del año pasado en el canal de YouTube Pilo, el joven se sometió a un cuestionario confeccionado especialmente por sus seguidores de Instagram. Y gracias a algunas preguntas, reveló cuáles eran sus planes cuando estuviera al mando de la empresa de chocolates.

La primera medida que tomará Felipe Fort cuando esté al mando de la empresa de chocolates

El hijo de Ricardo Fort confirmó que este año van a agrandar el tamaño de una de las golosinas insignia de la compañía, el Marroc. “Lo vamos a agrandar en 10 meses, más o menos. Pero va a ser cuatro veces más grande, cuatro veces más rico y va a valer cuatro veces más. Es lo que hay”, explicó Felipe. Y aseguró que su chocolate favorito es el Feeling.

Además, confesó que tiene pensado agrandar otra golosina importante de la empresa FelFort, el clásico Dos Corazones. Como si fuera poco, quiere hacer una versión especial que traiga frases de su papá en vez de los tradicionales piropos. Y prometió que ya está pensando en un nuevo sabor para la empresa, una mezcla de dulce de leche y chocolate de la que todavía no puede contar demasiado.

Felipe Fort ya piensa en modificar algunas golosinas de la empresa FelFort (Foto: Instagram)

Felipe se animó a responder también algunas preguntas sobre intimidad. Como, por ejemplo, si saldría con una de sus seguidoras. “Sí, ¿por qué no?”, respondió el adolescente y planteó que todavía no tuvo la oportunidad de hacerlo aunque no dudaría en avanzar si se presentara la chance.

Y narró el recuerdo más loco que tenía de su papá. “Estábamos acá en casa, yo estaba durmiendo, me levanta y me dice: ‘Muchacho, tenemos que irnos de viaje’. Y lo organizó todo en dos segundos, un viaje solo de chicos. Los (efectivos de) seguridad, yo, Gustavo (Martínez) y él, obviamente”.

El destino, como no podía ser de otra manera si se trataba de Ricardo Fort, fue la Florida. “Nos fuimos a Miami, fuimos a Disney, Orlando, todo, así que la pasé de 10. Estaba re tranquilo y salió de la nada”, explicó. Y dijo que le divierten los memes que aparecen en las redes sociales sobre su papá. ¿Su favorito? El que se lo puede ver bailando.

Felipe Fort posa junto a un cuadro que tiene a su padre como protagonista (Foto: Instagram)

Felipe contó además que sigue teniendo todos los tapados de piel que lucía Ricardo atesorados en sus respectivas bolsas especiales, porque él no los usa. “No usen tapado de piel, está mal, sean veganos, coman vegetales. Yo no soy vegano pero ustedes tienen que serlo”, dijo con ironía.

Los seguidores le preguntaron también si puede comer todo el chocolate que quiera por ser el heredero de Fort. Y el joven respondió que sí. “Cada vez que voy, me doy una vuelta por la fábrica entera”, aseguró y recordó una vez que fue con su tío y comió pastillas de menta directamente de la línea de producción.