Martita Fort sorprendió en las redes con un tatuaje en honor a Ricardo

Martita Fort, la hija de Ricardo Fort, sorprendió a sus seguidores con una foto de un tatuaje que se hizo en honor a su padre. La joven se sumó a la movida del juego de preguntas y respuestas en su Instagram. Fue ahí que un seguidor le consultó si se había hecho algún tatuaje que recordara al actor.

La heredera del chocolatero respondió en seguida con un “verdadero”, y agregó más abajo de la pantalla: “Me tatué”. En la foto que usó para mostrarles a sus amigos se la puede ver de espalda, con el pelo atado y un tatuaje en la nuca que tiene la fecha: 05.11.1968. El día, mes y año en que nació su Ricardo Fort.

En los últimos días, las famosas comenzaron a interactuar con su público a través de preguntas y respuestas que solo tienen dos opciones: verdadero o falso. Así, Martita también reveló que estará involucrada en la serie que se está preparando para recordar la vida del artista que murió el 25 de noviembre de 2013.

“¿Vas a actuar o participar de la serie de El Comandante?”, preguntó uno de sus seguidores, por lo que Martita respondió: “Verdadero”. Otra de las preguntas también apuntó a si se veía como cantante. “Hice un taller de canto con una amiga, me gusta cantar, pero no me siento cómoda haciéndolo en público. No sé; no creo. Supongo que falso”, concluyó.

