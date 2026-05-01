Naty Franz, pionera del tapping: “Cualquier desequilibrio trae enfermedad”

Naty Franz, instructora de yoga, creadora del Método NF y pionera del tapping (Técnica de Liberación Emocional) en la Argentina, expuso en el ciclo Conversaciones de LA NACION la importancia y los beneficios que trae esta técnica para las emociones.

Para definirlo, la influencer de bienestar sostuvo: “El tapping es una técnica de liberación emocional que trata de dar unos golpecitos, un golpeteo suave en diferentes puntos del cuerpo. Estamos llenos de puntos que son meridianos donde haciéndolos la energía se equilibra".

“Decimos en yoga y en ayurveda, que es la medicina de yoga, que cualquier desequilibrio trae enfermedad“, sumó.

Naty Franz en Conversaciones con Pia Shaw

Asimismo, agregó: “Todas tenemos un cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo mental, cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Esto regula toda la emoción. Es como bajamos esa intensidad de miedo, de ansiedad, de estrés, dolor físico, migraña, colon irritable, psoriasis, todo lo que te detona, vos bajás asimilando”.

Para explicar esta técnica, Franz sostuvo que no solo consta de realizar golpes suaves en el cuerpo, sino que se deben repetir frases en voz alta, por ejemplo: “Hacemos afirmaciones que decimos, esta emoción que siento ahora, la que sea negativa o que te genere malestar, la acepto total y completamente”.

“Cuando yo acepto, que es integrar, hago que esa emoción baje, esa intensidad que es lo que se genera el trauma”, sumó.

Según la especialista, el acto de aceptar un trauma ayuda a vivir mas tranquilo, ya que se genera por una intensidad, de una emoción fuerte que las personas no pueden equilibrar o asentar en el cuerpo. Es por ello que explicó: “Cuando yo acepto esto que tengo lo acepto total y completamente y elijo y decimos lo opuesto. Elijo estar tranquila, elijo estar en paz. Elijo pensar bien, conectarme con todo lo que sí puedo hacer, me conecto con mi respiración, puedo estar tranquilo, libero todo lo que hay de tensión”.

“Cuando yo hago esto, enseguida viene el bostezo, que es liberación. Como que el cerebro empieza a tener más oxígeno y todo el cuerpo se empieza a oxigenar. El agua estancada es agua que está podrida, por eso cuando vos la dejas correr, se vuelve aliviar. Y empezamos a hacer que esa energía circule y fluya, todo lo negativo, pesado, denso, se aliviane y yo pueda reprocesar”, explicó la experta.

Al ser consultada por el patentamiento de esta técnica, la especialista sostuvo que el tapping fue creado por Gary Cray, quien lo registró y lo patentó como EFT (Emotional Freedom Technique), en Estados Unidos. “Me fui dando cuenta que mediante movimientos que yo hago, es un reseteo que hago con el físico, liberamos el mismo estrés. Podemos también liberar todos los meridianos del cuerpo generando bienestar”, concluyó