La mascota del Youtuber es un labradoodle. Una raza que resulta de la cruza entre el labrador retriever y el caniche estándar

2 de marzo de 2020

"Si algo le faltaba a Max, era aprender a tocar el piano" fue el repetido comentario de cientos de seguidores de Liam Thompson, el conocido Youtuber que adora jugar con su perro y subir videos al respecto.

El épico momento con el que Max saltó a la fama fue en agosto del 2019 cuando impresionó a miles de visitantes del canal de su dueño con su "capacidad para jugar al Minecraft".

En esta oportunidad, el joven compartió su nueva aventura mostrando el paso a paso de la técnica que utilizó para enseñar al canino a tocar el instrumento.

Enseñando al perro a tocar el piano 05:20

Video

"Ok, vamos a tocar Old Mcdonald y quiero que Max me ayude", fue la graciosa expresión de Liam con la que todo comenzó. Con el paso de los minutos, el perro captó los primeros movimientos gracias a los premios que recibió.

No obstante para que el resultado final sea el adecuado, el muchacho tomó tres pedazos de cartón y los pegó con cinta adhesiva a cada tecla, de modo que la mascota solo tuvo que presionar su pata hacia abajo para hacer su musical aporte.

Entre risas y decenas de expresiones divertidas del joven, el video terminó con la canción tocada "por ambos" y más de dos millones de reproducciones en Youtube.