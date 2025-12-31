Año Nuevo es una fecha única, en la que las personas despiden un período e inician un nuevo ciclo. La llegada del 2026 representa, para muchos, un comienzo, otra oportunidad o el momento indicado para establecer metas y deseos por cumplir. Además, el comienzo puede despertar alegría para muchos: representa nuevas posibilidades.

Es por ello que muchas personas eligen canciones llenas de alegría para poder comenzar el año con buenas energías.

10 canciones alegres para arrancar el Año Nuevo

“Color esperanza”, Diego Torres

Un clásico optimista que invita a confiar, animarse y volver a creer. La canción transmite esperanza desde lo emocional, con una letra simple, pero poderosa que funciona como un abrazo cuando todo parece cuesta arriba.

“Rayando el sol”, Maná

Aunque habla de amor y deseo, su melodía luminosa y su energía contagiosa la convierten en una canción que despierta entusiasmo y ganas de cantar a los gritos.

“Vivir mi vida”, Marc Anthony

Esta es una celebración directa de la vida y del presente. Con ritmo festivo y espíritu caribeño, transmite libertad, disfrute y la decisión de no dejar que nada opaque la alegría.

“Happy”, Pharrell Williams

Este es un himno moderno a la felicidad. Su ritmo upbeat y su mensaje directo generan una sensación inmediata de buen humor y energía positiva, ideal para empezar el día.

“La vida bohème”, Café Tacuba

Con una estética lúdica y una mirada libre sobre la vida, la canción transmite creatividad, optimismo y una forma despreocupada de vivir, lejos de las reglas rígidas.

“Andar conmigo”, Julieta Venegas

Es dulce, simple y luminosa. La canción habla del amor cotidiano, del disfrute compartido y de la ternura, con una melodía que genera calma y sonrisas.

“Brillas”, León Cordero

Una canción que impulsa a confiar en uno mismo. Transmite motivación, autoestima y alegría, con un mensaje claro: cada persona tiene luz propia.

“Valerie”, Mark Ronson feat. Amy Winehouse

Fresca y bailable, combina soul y pop con una vibra despreocupada. Transmite diversión, ritmo y una sensación constante de movimiento.

“Dejarte llevar”, Conociendo Rusia

Una canción que invita a soltar el control y disfrutar del momento. Su tono relajado y optimista transmite libertad emocional y ligereza.

“Bailando solo”, Axel

Esta celebra el amor propio y la alegría individual. Transmite la idea de disfrutar sin depender de nadie, con un clima positivo y esperanzador.