Cómo saber qué tan sociable es tu perro, según especialistas

Una creencia popular es que todos los perros son naturalmente sociables y disfrutan por igual del contacto con otros animales y personas. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal explican que esa idea no siempre refleja la realidad. Al igual que ocurre con los seres humanos, cada perro tiene una personalidad distinta: algunos buscan interactuar constantemente, mientras que otros son más reservados o prefieren relacionarse solo con determinados individuos.

De acuerdo con un artículo publicado en The Happening, especialistas en comportamiento canino señalan que la mayoría de los perros no puede definirse como completamente extrovertida. En cambio, explican que suelen ubicarse en distintos puntos del espectro de la sociabilidad, por lo que el interés por interactuar con otros perros o personas varía según la personalidad y las experiencias de cada animal.

Los especialistas aseguran que cada perro tiene un nivel de sociabilidad diferentes (Foto: Freepik)

De acuerdo con educadores y conductistas caninos, los perros pueden agruparse en cuatro categorías según su forma de relacionarse con otros. Un pequeño porcentaje corresponde a los perros sociales, aquellos que disfrutan conocer nuevos compañeros, jugar e interactuar con casi cualquier can que se cruzan. En el otro extremo aparecen los perros reactivos, que pueden sentirse incómodos, estresados o amenazados ante la presencia de un animal. Sin embargo, los especialistas aclaran que esto no significa necesariamente que sean agresivos, sino que muchas veces responden al miedo, la ansiedad o la inseguridad, por lo que necesitan un proceso gradual para ganar confianza.

Entre ambos extremos se encuentran la mayoría de los perros. De todas formas, por un lado están los tolerantes, que conviven sin inconvenientes con otros animales, aunque no sienten una necesidad especial de socializar. Por otro, los selectivos, que prefieren relacionarse únicamente con determinados perros y eligen cuidadosamente con quién interactuar. Aunque con frecuencia son catalogados como “antisociales”, los expertos sostienen que simplemente tienen preferencias marcadas a la hora de establecer vínculos, del mismo modo que ocurre con muchas personas.

Las señales que revelan qué tan sociable es tu perro

El lenguaje corporal puede revelar si un perro se siente cómodo o incómodo al socializar (Foto: Freepik)

Una de las formas más sencillas de conocer qué tan sociable es tu mascota consiste en observar su comportamiento durante los paseos. Si al llegar a un parque busca acercarse a otros animales, muestra curiosidad y parece cómodo en las interacciones, es probable que disfrute de ese tipo de encuentros. En cambio, si intenta mantenerse alejado, se refugia detrás de su dueño o manifiesta señales de incomodidad cuando otro perro se aproxima, puede que la experiencia no le resulte tan agradable como se suele asumir.

Por este motivo, muchos especialistas recomiendan prestar atención al lenguaje corporal antes de interpretar sus conductas. Un animal relajado suele moverse con naturalidad, mantener una postura distendida y explorar el entorno con interés. Por el contrario, cuando se siente incómodo, puede tensar el cuerpo, evitar el contacto, mostrarse inquieto o intentar alejarse de la situación que le genera malestar.

Los expertos recuerdan que no existe una única forma correcta de socializar. Mientras algunos perros disfrutan de interactuar con numerosos compañeros, otros prefieren relacionarse con uno o dos amigos de confianza, e incluso hay quienes son plenamente felices compartiendo tiempo únicamente con su familia humana. Lejos de ser un problema, estas diferencias reflejan la personalidad de cada animal y demuestran que, al igual que las personas, cada perro tiene su propia manera de vincularse con el mundo que lo rodea.