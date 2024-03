Escuchar

Las pulgas son pequeños parásitos que pueden vivir en el pelaje de los caninos y felinos y pueden transmitir enfermedades, poniendo en riesgo su salud.

Estos pequeños invasores muerden la piel y se alimentan de sangre, provocando picor y malestar al animal, por lo que en ocasiones pueden provocar un gran dolor de cabeza, sobre todo si no sabemos cómo quitar las pulgas de un perro.

Estos son los mejores medios caseros para perros que tienen pulgas

Existen muchos productos químicos para evitar este problema, pero si buscás remedios caseros no te pierdas esta nota que en EL UNIVERSAL hemos preparado para ti.

Como mencionamos, los productos veterinarios deberían ser la primera opción; son los más efectivos, rápidos y seguros, pero si no tenés un veterinario cerca, no querés usar productos químicos, o simplemente no podés ir, los remedios caseros son una excelente opción para eliminar y prevenir la aparición de pulgas o garrapatas.

Es posible hacer un shampoo con vinagre para exterminar a las pulgas. FOTO: retrato de un perro en medio de su baño, por Sophie Gamand

Remedios caseros para eliminar las pulgas de tu perro

De acuerdo con Zorayda Coello, periodista especializada en el mundo animal, hay varias formas en las que podemos eliminar y prevenir las pulgas en nuestros perros sin recurrir a productos químicos, los remedios son los siguientes:

Infusión de Limón

Para este remedio necesitarás hervir un litro de agua y añadir unas rodajas de limón: dejá enfriar durante la noche y al día siguiente esparcí el agua por el cuerpo del perro evitando el hocico y los ojos. No es necesario que lo laves después, pero sí debés prestar atención a la reacción de tu perro. Si notás molestias, retira el remedio inmediatamente.

Baño anti pulgas con vinagre

Para este remedio necesitarás una taza de vinagre y una taza de champú para perros, mezclá ambos ingredientes en un recipiente y utilizá la solución para bañar a tu perro. Mojá el pelaje y luego aplicá la mezcla preparada. Dejalo y retirá las pulgas de su pelaje con un peine antipulgas, luego, lavá bien al perro para eliminar el exceso. Se recomienda repetir el baño un par de veces por semana.

Shampoo anti pulgas

Para este remedio necesitarás un poco de champú, ya sea de perro o de bebé, media taza de agua y media taza de vinagre blanco o de manzana. Mezclá y utilizá este champú cuando bañes a tu perro como de costumbre. Dejar actuar 5 minutos y luego enjuagar bien.

