La psicología advierte sobre hablarle a las mascotas como si fueran humanos: “Va más allá del cariño cotidiano”

Cada vez más personas mantienen conversaciones frecuentes con sus perros o gatos como si fueran interlocutores humanos. Este gesto, que suele interpretarse como una muestra de ternura, despertó el interés de la psicología por lo que revela sobre la personalidad y las formas en que los individuos se relacionan con el mundo.

Expertos señalan que esta práctica va más allá del cariño cotidiano y se enmarca en el concepto de antropomorfismo, definido como la tendencia a atribuir cualidades humanas a los animales.

La psicología analizó el comportamiento de los humanos con animales KAYAK

La conducta refleja rasgos como la empatía y una imaginación activa. Quienes conversan con sus mascotas demuestran una marcada sensibilidad hacia el entorno y reconocen emociones en otros seres vivos, lo cual facilita la construcción de vínculos genuinos.

Al crear escenas, juegos y rutinas donde el animal participa, los dueños ejercitan su creatividad y fortalecen lazos afectivos en el hogar. Además, la interacción verbal se asocia con una alta inteligencia emocional, ya que permite identificar sentimientos con mayor claridad e interpretar señales no verbales, tales como gestos o posturas.

Este perfil psicológico también muestra una tendencia hacia la solidaridad y una visión comunitaria. Muchas de estas personas apoyan refugios o participan en campañas de adopción, lo cual convierte la relación con la mascota en una extensión de su compromiso social.

Asimismo, estos individuos priorizan vínculos auténticos sobre las expectativas externas, lo que demuestra una mayor flexibilidad mental al adaptar su lenguaje según el animal, sin temor al juicio social. La lealtad y el valor de la constancia son pilares en este tipo de interacción, ya que el dueño busca una presencia incondicional que brinde estabilidad.

Desde una perspectiva funcional, hablar con animales reduce el estrés y la ansiedad. El hábito ayuda a quienes viven solos a mitigar la sensación de soledad, mientras refuerza la autoestima a través de rutinas de cuidado mutuo.

Los perros tienen desarrollado el sentido mucho más que los humanos

Si bien los animales no responden con palabras, su capacidad para interpretar tonos de voz confirma que la comunicación efectiva supera el lenguaje oral. Incluso, ciertas corrientes destacan esta dinámica como una conexión empática profunda.

En definitiva, cada palabra dirigida a una mascota refleja una necesidad humana de compañía y una notable capacidad para forjar lazos afectivos auténticos. Lejos de ser un capricho o un gesto extraño, esta práctica constituye una forma distinta de habitar el presente y relacionarse con otros seres vivos en un marco de respeto y comprensión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA