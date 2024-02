escuchar

El 8 de febrero, dos personas murieron como consecuencia del derrumbe de una obra en construcción sobre una vivienda, en el barrio porteño de Caballito, tras la tormenta que acechó a la Ciudad de Buenos Aires ese mismo día.

La tragedia ocurrió en la avenida Pedro Goyena 551, donde los vecinos afirmaron que contaban con denuncias previas por irregularidades en la edificación, que había avanzado con una fosa de dos subsuelos a cielo abierto. En medio del rescate de 11 adultos y cuatro menores de edad, Martina perdió su hogar, pero también a su gatita Agatha, por quien inició una búsqueda incansable.

“Mi casa se derrumbó la tarde del jueves y no solo perdí todo, también a mi gata”, advirtió la vecina de Caballito, luego de la tragedia. La joven inundó su barrio y las redes sociales de imágenes del animal, con un desgarrador pedido de ayuda para fomentar la búsqueda de la gatita llamada Agatha.

En los carteles que Martina plasmó en la Ciudad de Buenos Aires, se leyó: “No sabemos si está bien o está ahí todavía. Mi casa corre gran riesgo de derrumbe y no podemos acceder. Por favor, si sos de la zona, te pido que prestes atención”.

A continuación, Martina describió las características de Agatha, para ayudar a los vecinos de Caballito a identificarla. “Mi gata es rellenita, naranja y tiene una mancha en el centro de la nariz. Tiene los ojos color miel”, señaló.

Y añadió: “No está acostumbrada a salir y seguro que tiene mucho miedo, pero no es mala. Tiene un corazón enorme”. Para cerrar, la joven hizo un desgarrador pedido: “No quiero mis cosas de nuevo. Quiero volver a ver a mi gata”. Así, Martina ofreció su contacto tanto de Instagram como de X, por cualquier información nueva que alguien le pueda aportar.

La estrategia de los bomberos para encontrar a Agatha

En medio de la incansable búsqueda que protagonizó Martina para encontrar a Agatha, los bomberos a cargo del derrumbe en Pedro Goyena se implicaron en su lucha e idearon una estrategia para lograrlo.

Y relató: “No pudimos encontrarla porque los bomberos entraron hasta donde pudieron, pero ella no salió. Debe estar súper asustada. No está siendo para nada fácil esto para mí y creo que jamás me sentí tan triste”.

Así, los profesionales idearon una estrategia. “Los bomberos pusieron lo mejor de ellos. Estamos evaluando dejar una jaula trampa. Le dejé mucha comida y tiene agua de sobra. Me alivia el corazón saber que está ahí. También se llevaron mi celular hoy para reproducir un audio con mi voz y ver si salía. No lo hizo, pero en mi celu estaba enganchado un pelito suyo”, advirtió.

Y expresó: “Gracias por la señal, Agatha. Ojalá te animes a salir pronto. Yo sé, en mi corazón, que hoy cuando estuvimos a una sola pared de distancia, ella lo supo. Ya va a estar conmigo de nuevo”, a la vez que pidió que no se deje de buscarla por la zona.

