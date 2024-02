escuchar

En la Ciudad de Buenos Aires, la búsqueda de un compañero felino puede parecer abrumadora entre la multitud de opciones disponibles. Sin embargo, adoptar un gato puede ser una experiencia gratificante y transformadora, tanto para el animal como para el adoptante.

Con la creciente conciencia sobre la importancia de la adopción responsable, numerosos refugios y organizaciones se dedican a encontrar hogares amorosos para gatos en situación de calle o abandono. En esta guía, te proporcionaremos consejos útiles y te presentaremos algunos de los refugios más recomendados en Buenos Aires, donde podrás encontrar a tu compañero felino perfecto.

Dónde adoptar un gato en Buenos Aires: consejos y los refugios más recomendados

La cuenta de Instagram de @adopciondegatoscaba se encarga únicamente de la difusión de gatos en adopción, ya que no cuentan con refugio que los ampare. Por eso, es tan necesario sumarse a esta causa y en su perfil podrás ver los felinos disponibles para adoptar. Además, podés incorporarte como hogar de tránsito, lo que quiere significa mantener al animal en tu hogar por unas semanas mientras la asociación se encarga de buscarle una casa estable.

@gatosyperrosdeflores es otra de las cuentas que se encarga de la difusión de gatitos en adopción. La alarmante situación del refugio hizo que sus dueños tuvieran que hacer un comunicado que explicara la situación y solicitar ayuda. “Estamos en situación de emergencia. No tenemos dinero para comprar balanceado. Hace meses que no tenemos alimento y ya nos avisaron que no va a haber canje de balanceado de gato en enero tampoco. Realmente ya no podemos más. Por favor, ayudanos con lo que puedas”, escribieron en el mensaje y comunicaron los medios de pago por los cuales se puede auxiliar al refugio.

Esta situación se repite constantemente entre los refugios y rescatadores de animales, es por eso que, de no ser posible adoptar una mascota rescatada, es de crucial importancia pensar en la posibilidad de brindar, por un tiempo, tu hogar como casa de tránsito, para que los felinos puedan tener un lugar donde dormir. También es relevante colaborar con su alimento, visitas al veterinario y remedios que sean necesarios.

Por su parte, @refugiodegatos es un hogar de gatos que se encarga de cuidarlos y tratar su recuperación cuando estos se encuentran en un mal estado de salud. Desde sus redes sociales, solicitaron ayuda para costear los tratamientos de los gatitos, entre los que ya sumaron alrededor de 300 rescatados. ”Entre todos es posible todo lo que venimos haciendo estos años, me tocó ver las peores cosas posibles que un humano puede hacerle a un animal. Se refleja en cada publicación, pero en persona es algo totalmente diferente. Rescatar te cura el alma, te llena la vida de alegría. Me duermo pensando en ellos y me levanto con ellos, 24/7 estoy para ellos”, contó Lucas, el dueño y fundador de este refugio.

Pero antes de adoptar un gato, es importante considerar la situación actual de cada uno y hacerse algunas preguntas: ¿Tenés tiempo para cuidar y dedicarle atención al gato? ¿Tu hogar es adecuado para una mascota? ¿Contás con el dinero suficiente para su alimentación y cuidados?

Además, cada gato tiene su propia personalidad y necesidades. Pensar en qué tipo de gato se adaptaría mejor al estilo de vida y hogar de cada uno es fundamental. Los refugios de animales son excelentes lugares para encontrar felinos que necesitan un hogar y recorrerlos para conocer más sobre ellos es parte de un proceso responsable de adopción. Una vez tomada la decisión, hay que preguntarle al personal del lugar sobre el comportamiento y las necesidades que tiene el animal elegido.

LA NACION