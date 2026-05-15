Por qué los perros ladran a algunas personas y a otras no: qué dicen los expertos

Los perros, históricamente vinculados a la protección del hogar, manifiestan reacciones diferenciadas ante las visitas. Si bien el ladrido es una respuesta común ante desconocidos, la selectividad de los animales responde a una lectura precisa de su entorno. Según los expertos en etología, la ciencia que estudia el comportamiento animal, los canes detectan estímulos olfativos, visuales o conductuales que los llevan a interpretar la actitud o energía de una persona en particular.

Esta conducta irascible suele derivar de una necesidad instintiva de protección. Cuando un perro identifica lo que percibe como una energía negativa, adopta una postura defensiva que se traduce en ladridos persistentes. Los especialistas advierten que este fenómeno es frecuente en animales con una socialización deficiente, quienes, ante la falta de herramientas para gestionar el entorno, recurren a movimientos rápidos y alertas sonoras para resguardar su espacio.

La explicación detrás de por qué los perros ladran a algunas personas y a otras no

La socialización adecuada se presenta como la clave. Este proceso, idealmente iniciado entre las 3 y 14 semanas de vida, permite que el animal se habitúe a la diversidad humana, incluyendo variaciones en vestimentas, voces y edades. No obstante, los profesionales aclaran que nunca es tarde para implementar estas prácticas, incluso en perros adultos, mediante la exposición gradual en entornos neutros y sin forzar el contacto.

Para reducir la ansiedad ante visitas, se recomienda canalizar la energía del can con paseos previos y mantener un ambiente hogareño libre de sobreestimulación. La actitud de los dueños es fundamental, ya que los animales son receptivos a las emociones humanas. Asimismo, una pauta técnica efectiva consiste en pedir a los visitantes que eviten el contacto visual directo y la atención inmediata al llegar. En todo el proceso, el refuerzo positivo mediante caricias es preferible al castigo, el cual debe evitarse para no exacerbar el miedo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA