Encontró un cachorro en la basura, lo adoptó y entró a la conferencia de prensa con él para concientizar sobre ello

El Espanyol saldrá este fin de semana a la cancha con perros que no tienen hogar. Todo esto en el marco para concientizar sobre la importancia de adoptar a los perros que no tienen casa. En este contexto, el futbolista Pol Lozano sorprendió a todos al llegar este miércoles a la conferencia de prensa con su perro Mango.

“Este es Mango, tiene 5 meses, y lo adoptamos cuando era prácticamente un bebé, no tenía ni 1 mes, lo encontramos abandonado en unas basuras con sus hermanos. Mi mejor amigo se quedó con un hermano suyo que es igual que él pero marrón, yo me quedé con él y la verdad es que es una de las mejores cosas que me pasó en la vida”, introdujo Pol en la conferencia mientras Mango hacía sus acrobacias. Y después destacó: “Es muy importante tomar conciencia, ellos tienen sentimientos, a veces más que las personas, y es importante que tomemos conciencia y que puede ser una parte muy importante en la vida de las personas”.

Pol junto a Mango, durante la conferencia de prensa del Espanyol

El Espanyol jugará este sábado contra el Mallorca por la liga de España y saldrán todos los futbolistas a la cancha acompañados por perros abandonados que buscan una casa. “Una de las acciones que más repercusión tuvo la temporada pasada fue Los pericos no abandonan!, que tuvo un gran impacto mediático -incluso a nivel mundial- y ayudó a encontrar hogar a once perros abandonados y ayudar con más de 2.000 kilos de comida y distinto material. Fue un éxito por la implicación del club y de todas las organizaciones participantes”, anunció el club en un comunicado.

Y acotó: “Con esta acción el club quiere volver a impactar en la sociedad y ayudar a dar visibilidad a este problema. Esta acción contará con la colaboración de la Peña Perica Happy Animals y la ayuda de Voluntarios RCDE y de la Fundación RCDE así como de las protectoras: ADACC CORNELLÀ, Los rescatados de Fraguel y ASASF Barcelona. Las empresas Affinity, Libra y Elanco darán material para todos los animales (perros y gatos) de las protectoras con las que colaboramos este año”.

Cerca del final de la conferencia de prensa, Mango, cachorro como es, no aguantó el sueño y se quedó dormido sobre la mesa mientras los demás terminaban de conversar.

