Un gato irrumpió en la conferencia de prensa de Brasil y la reacción del cuerpo técnico causó indignación

A un día del partido entre Brasil y Croacia por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, la selección brasileña dio una conferencia de prensa como es costumbre con el director técnico Tite y el jugador Vinicius Jr, pero un visitante inesperado fue el que se llevó todas las miradas: un gato se coló justo antes del comienzo de las preguntas y fue apartado por un asistente del DT de una manera que indignó a muchos.

Tras golear a Corea el lunes por 4-1, Brasil se posicionó como una de las máximas candidatas a coronarse en el torneo internacional. Con un clima distendido y alegre, el entrenador carioca y el delantero estrella del Real Madrid se alistaban para dar comienzo a la rueda de prensa formal previa al encuentro del viernes contra Croacia. En ese momento, un asistente de Tite tuvo que intervenir para despejar la mesa donde estaban los micrófonos tras la aparición del felino.

Tras risas y caricias, el asistente del staff de prensa del seleccionado brasileño decidió sacarlo de la mesa. Para ello, lo pellizcó por el lomo con las dos manos y lo soltó en el aire presumiendo que el animal caería sobre sus cuatro patas sano y salvo. En el clip que se viralizó en las redes no se alcanza a ver si efectivamente aterrizó de esa manera, pero tanto los periodistas como el jugador quedaron atónitos y perplejos ante la abrupta forma en la que se solucionó el inconveniente.

El momento en que bajan al gato de la conferencia de Brasil

Tanto en Qatar como en países vecinos tales como Omán, Turquía o Arabia Saudita existe una fuerte presencia de gatos en las calles y casas de las ciudades. Esto se debe a que los perros no toleran las altas temperaturas que se registran localmente.

La conferencia de Tite y Vinicius

El jugador del Real Madrid habló sobre la polémica vinculada a los bailes y excesivos festejos realizados en su último partido. “El gol es el momento más importante del fútbol, en el Mundial nos ponemos muy contentos los jugadores y todo un país. Todavía nos quedan muchas celebraciones por hacer, ojalá podamos seguir haciendo muchos bailes y jugando bien para llegar a la final con este ritmo. A la gente le gusta quejarse cuando ve feliz a alguien... Y los brasileños siempre estamos muy contentos”, comentó.

El baile de Tité con Richarlison

Además se refirió a los futbolistas veteranos que le aportan calidad al Mundial, pero que probablemente no lleguen a la próxima cita mundialista. “Siempre es muy difícil jugar contra jugadores con tanta calidad, y Modric siempre me ha enseñado mucho, lo sigue haciendo a diario para que siga evolucionando. Es un ejemplo, alguien de 37 años jugando a ese nivel es algo raro. Futbolistas como él, Cristiano, Thiago Silva, tienen una edad que ya no es normal para rendir así y que lo están volviendo normal. Estoy feliz de jugar contra él y que gane el mejor”, concluyó Vini.

Brasil jugará el viernes 9 de diciembre desde las 12 frente a Croacia en el primer partido de cuartos de final en el Education City Stadium, el mismo día que Argentina se enfrenta a Países Bajos. Ambas selecciones llegan como favoritas y podría darse un cruce de semifinales entre ellas.

