Estuvo más de 200 días a la espera de una familia y un simple gesto logró lo que parecía imposible

Durante siete meses, Lancer observó cómo las personas recorrían los pasillos del refugio City of Mobile Animal Services, en Alabama, Estados Unidos, con la esperanza de que alguna se detuviera frente a él. Cada vez que alguien se acercaba, el perro repetía un gesto que conmovía a los trabajadores del lugar: extendía una de sus patitas entre las rejas de su canil, como si quisiera tomar la mano de quien pasaba. Sin embargo, pese a sus esfuerzos por llamar la atención, nadie parecía dispuesto a darle un hogar.

Lancer había pasado más de 200 días en el refugio sin recibir una sola solicitud para conocerlo. Aunque se caracterizaba por su personalidad cariñosa y su buen comportamiento, las oportunidades de adopción no llegaban. Mientras otros animales encontraban nuevas familias, él continuaba esperando.

El gesto de Lancer que conmovió a todos

Con el paso del tiempo, los trabajadores comenzaron a notar una particular costumbre del perro. En lugar de permanecer alejado de las rejas, Lancer se acercaba todo lo posible y estiraba su pata cuando alguien caminaba frente a su espacio.

La foto que cambió la vida de Lancer para siempre (Foto: City of Mobile Animal Services)

“Cada vez que alguien pasaba por delante de su jaula, sacaba la pata intentando que alguien se la sostuviera”, contó Mary Kate Hale, responsable de medios digitales del refugio, en diálogo con The Dodo.

Según explicó, Lancer era un animal especialmente dulce, que disfrutaba de jugar, correr y comer mantequilla de maní. Después de gastar energía, solía buscar un lugar a la sombra para descansar con las patas estiradas, en una posición que recordaba a la de una rana.

A pesar de su carácter sociable, nadie había mostrado interés en adoptarlo. Por eso, una fotografía terminaría convirtiéndose en la oportunidad que tanto había esperado.

La fotografía que cambió su vida para siempre

La foto se viralizó mediante las redes sociales (Foto: City of Mobile Animal Services)

Un día, un voluntario decidió fotografiar a Lancer mientras extendía su patita a través de los barrotes. La imagen fue compartida en Facebook junto con su historia y rápidamente despertó el interés de los usuarios.

Entre quienes vieron la publicación estaba Nick, un hombre que quedó conmovido por el gesto del animal y decidió acercarse al refugio para conocerlo.

El primer encuentro entre Nick y Lancer marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida del animal (Foto: City of Mobile Animal Services)

Lo que había comenzado como una simple fotografía se transformó en un encuentro que cambiaría sus vidas. Nick pudo comprobar personalmente el carácter afectuoso de Lancer y tomó la decisión de adoptarlo.

En menos de 24 horas desde la publicación, el perro que había pasado siete meses sin recibir una sola solicitud finalmente había encontrado una familia.

La historia, que ocurrió en 2024, tuvo así el final que los trabajadores del refugio tanto deseaban. Lancer dejó atrás su canil y comenzó una nueva etapa junto a Nick, rodeado de cariño, juegos y las comodidades de un hogar.