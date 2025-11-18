Fue a comprar una pizza y volvió con un nuevo compañero de vida: la historia de un rescate insólito

Lo que empezó como una salida rápida para comprar una pizza terminó convirtiéndose en una de las historias más tiernas y compartidas de las últimas horas en redes sociales. Norman, una joven estadounidense, fue a un supermercado de su barrio sin imaginar que allí conocería a quien sería su nuevo compañero de vida: una pequeña gatita rayada que deambulaba entre las góndolas.

Según se vio en el video compartido por The Dodo, la joven encontró a la gata deambulando por el negocio y al acariciarla sintió una conexión inmediata. “Hola, ¿qué estás haciendo?“, le preguntó Norman a la gatita, que estaba muy relajada buscando sus mimos. En ese instante, quiso averiguar si tenía dueño, ya que caminaba sola por el supermercado.

La conexión entre ambas fue de inmediata (Captura: The Dodo)

Sin dudarlo, Norman se acercó hasta la caja y le preguntó a la trabajadora: “¿Esta gata es de ustedes?”. “No”, respondió cortante la empleada. “O sea, ¿no es de nadie, es callejera, entonces me la puedo llevar?“, prosiguió la rescatista. ”¿La querés?“, le ofreció la chica del negocio y la mujer aceptó sin titubear. ”La voy a llevar, yo dirijo un refugio de animales“, explicó. De esta manera, los empleados del local confirmaron que el felino no tenía dueño y que llevaba varios días acercándose al lugar en busca de comida y un poco de atención.

Tras asegurarse de que nadie lo reclamara, tomó una decisión que cambió el destino de ambos: llevarla a casa. Primero, obviamente, tenía que comprar la pizza que había ido a buscar, ya que iba a ser su cena. “Solo quería pedir una pizza. ¿Qué tipo deberíamos pedir? No sé cómo voy a sostenerte a vos y a una pizza", dijo la chica en el video, bromeando sobre su situación y este inesperado rescate. Norman eligió el producto con la gata en brazos y se fue. La conexión entre ambos fue increíble, parecía que se conocían de antes, el animalito estaba muy relajado junto a ella.

La subió al auto y la llevó en su regazo mientras manejaba. La gata se quedó inmóvil en sus piernas y disfrutó el viaje hasta la casa de Norman. Solo se lo escuchó decir “miau” una sola vez en todo el trayecto y la conductora se rió de la reacción de la gatita. “Es una locura. Sos tan linda. Mirate, cariño”, le dijo Norman en el video, obnubilada por la belleza de su nueva mascota.

La gatita se dejó acariciar muy fácilmente (Captura: The Dodo)

Al llegar a la casa, Norman contó en el clip que la gata se sintió cómoda en segundos. Con su nueva mascota en su regazo, la mujer empezó a comer su cena y disfrutó de la compañía de la nueva integrante del hogar.

La historia ganó repercusión cuando la joven compartió en redes sociales un video del primer encuentro. En cuestión de horas, miles de usuarios reaccionaron con mensajes de ternura, celebrando lo que describieron como “un flechazo gatuno” y un recordatorio de que los mejores vínculos suelen aparecer de forma inesperada.

Hoy, la gatita ya tiene cama propia, juguetes nuevos y un hogar donde crecer. Y Norman, sin buscarlo, encontró la compañía perfecta en la salida más cotidiana. Se trata de una historia simple, espontánea y emotiva, que demuestra que a veces la vida sorprende en los lugares más inesperados: incluso entre góndolas y cajas de supermercado.