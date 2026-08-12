Juan Manuel Catoyra, veterinario: “La castración es una de las medidas más importantes para mejorar la salud y el bienestar de perros y gatos”

Tener un perro o un gato implica mucho más que brindarle alimento, un espacio donde dormir y afecto. Los controles veterinarios, la vacunación, la castración y los cuidados cotidianos son fundamentales para preservar su salud. Sin embargo, alrededor de algunas de estas prácticas todavía circulan mitos que pueden llevar a tomar decisiones equivocadas.

Una de las creencias más extendidas sostiene que las hembras deberían tener al menos una cría antes de ser castradas. También persiste la idea de que los machos pierden su “virilidad”, que la intervención modifica su personalidad o que todos los animales aumentarán de peso después de la cirugía.

En diálogo con LA NACION, Juan Manuel Catoyra, médico veterinario (MN 7553) y gerente operativo de Sanidad de Animales Domésticos de Animales BA, aclaró sobre el tema: “Muchos de los mitos sobre la castración aún persisten, pero la evidencia científica y la experiencia veterinaria demuestran que es una de las medidas más importantes para mejorar la salud y el bienestar de los perros y gatos, además de contribuir al control ético poblacional”.

En la Ciudad de Buenos Aires puede accederse a la castración de manera gratuita (Foto: Pexels)

“En las hembras disminuye significativamente la posibilidad de desarrollar tumores mamarios, sobre todo si se realiza antes del primer celo, elimina el riesgo de infecciones uterinas y de desarrollo de tumores de ovario, así como las infecciones uterinas (piómetras). En los machos evita tumores testiculares y reduce la incidencia de problemas prostáticos”, detalló.

“Previene diversos problemas de comportamiento como ciertos tipos de agresión, el marcaje con orina, las peleas entre machos y las fugas del hogar de perros y gatos. Es importante remarcar que no modifica el carácter afectivo del animal, y que contribuye notoriamente a una mejor calidad y expectativa de vida”, señaló el profesional.

Otra de las dudas habituales está relacionada con el momento adecuado para realizar la intervención. Al respecto, el veterinario indicó: “La castración se indica a partir de los seis meses de edad y antes del primer celo en las hembras. No es necesario que tengan cría una vez”. De todas formas, recomendó consultar con el médico veterinario de confianza para evaluar cada caso en particular.

La castración también ayuda a una mejor calidad de vida de hembras y machos (Foto: Pexels)

¿Cada cuánto hay que vacunar a los perros y gatos?

La vacunación constituye otro de los pilares para proteger a las mascotas, ya que ayuda a prevenir enfermedades infecciosas que pueden ser muy graves e incluso mortales. Algunas de las principales son:

En perros: moquillo, parvovirosis, hepatitis infecciosa, leptospirosis, tos de las perreras y rabia.

moquillo, parvovirosis, hepatitis infecciosa, leptospirosis, tos de las perreras y rabia. En gatos: panleucopenia felina, calicivirus, herpesvirus felino, leucemia felina y rabia.

—¿Por qué es importante respetar el calendario incluso en mascotas que viven dentro de casa?

-Es importante respetar siempre el calendario de vacunación para preservar la salud del animal, por lo que recomiendo consultar, ante cualquier duda, con el veterinario de cabecera, quien implementará un plan de vacunación adaptado a cada necesidad individual. Por otro lado, la vacunación antirrábica es obligatoria por ley en todo el territorio nacional (Ley Nacional N 22.953).

Los controles veterinarios son sumamente importantes para cuidar la salud de los animales Ludmila Nilava

—¿Cada cuánto deben vacunarse?

-Los cachorros y gatitos reciben varias dosis durante los primeros meses de vida, comenzando aproximadamente entre las seis y ocho semanas de vida, con refuerzos cada tres a cuatro semanas hasta completar el esquema. Una vez llegada la etapa de adultez deben completar el plan inicial, que consta de una renovación anual.

¿Por qué un animal sano también necesita visitar al veterinario?

Uno de los errores frecuentes entre los tutores es esperar a que aparezca un síntoma para realizar una consulta. Sin embargo, que un perro o un gato no presente signos visibles de enfermedad no significa que los controles preventivos puedan dejarse de lado. “Aunque un perro o un gato parezca estar sano, se recomienda realizar un control veterinario al menos una vez al año”, explicó Catoyra.

La frecuencia puede aumentar a medida que el animal envejece. En perros y gatos mayores, generalmente a partir de los siete u ocho años, o cuando existen enfermedades previas, el seguimiento veterinario cobra todavía mayor relevancia.

Los controles anuales ayudan a prevenir enfermedades graves (Foto: Pexels)

Los chequeos permiten evaluar el estado general del animal, controlar su peso, revisar la salud bucal y mantener actualizados los planes de vacunación y desparasitación. Además, pueden ayudar a detectar alteraciones antes de que se manifiesten de manera evidente y facilitar un tratamiento temprano.

Adopción responsable: ¿qué se debe tener en cuenta antes de sumar una mascota al hogar?

Antes de llevar un perro o un gato al hogar, Catoyra remarcó que es necesario comprender que se trata de una decisión que tendrá consecuencias durante muchos años. “Tener un animal implica asumir un compromiso de muchos años y es importante evaluar si se cuenta con el tiempo, el espacio, los recursos económicos y la disposición para brindarle una buena calidad de vida”, afirmó.

En este sentido, destacó la adopción responsable como una alternativa para quienes desean incorporar una mascota a su familia. “Hay muchísimos perros y gatos esperando una oportunidad para encontrar un hogar definitivo donde reciban amor, cuidados y una familia que los acompañe durante toda su vida”, sostuvo.

Animales BA realiza semanalmente jornadas de adopción de perros y gatos en diferentes espacios públicos de la Ciudad. Allí, las personas interesadas pueden conocer animales que buscan una familia y recibir información sobre el proceso de adopción.

La importancia de una adopción responsable

La responsabilidad, sin embargo, no termina al momento de llevar al animal a casa. “Un animal de compañía necesita alimentación adecuada, controles veterinarios periódicos, vacunas, desparasitación, ejercicio, educación y mucho afecto”, enumeró Catoyra.

A esto se suman las obligaciones vinculadas con la convivencia en el espacio público. Durante los paseos es necesario adoptar las medidas correspondientes de seguridad y cuidado, además de recoger siempre las heces. “El cuidado responsable no solo protege la salud y el bienestar del animal, sino que también beneficia a la familia y a toda la comunidad”, aseguró.

¿Qué hacer si se pierde o se encuentra un perro o gato?

La pérdida de una mascota puede convertirse rápidamente en una situación de desesperación para una familia. Ante estos casos, la Ciudad de Buenos Aires dispone de una plataforma con un buscador de animales perdidos y encontrados.

A través de un sencillo buscador puede darse con el paradero de un animal (Foto: Captura de pantalla Animales BA)

Según explicó el especialista, allí se puede cargar información en caso de extravío o hallazgo de un perro o gato. Para hacerlo, se completa un formulario con datos del animal, la zona en la que fue visto y una imagen, información que posteriormente se publica para facilitar su identificación. El buscador permite, además, filtrar los registros según el tipo de animal y la ubicación, con el objetivo de agilizar el posible reencuentro con su familia.