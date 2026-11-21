Los perros tienen diferentes maneras de comunicarse con las personas, desde los movimientos de la cola hasta los ladridos y las expresiones corporales. Sin embargo, existen gestos más sutiles que también permiten comprender sus emociones y necesidades. Uno de ellos ocurre durante los paseos, cuando el animal gira la cabeza para mirar a la persona que lo acompaña. Aunque puede parecer una simple muestra de cariño o curiosidad, este comportamiento tiene una explicación relacionada con la cognición canina.

Según el entrenador canino Juan Manuel Liquindoli, estas miradas no siempre son casuales, sino que pueden ser una forma de buscar información sobre el entorno y decidir cómo reaccionar ante determinadas situaciones. De esta manera, los perros utilizan a las personas como una referencia, especialmente cuando se enfrentan a experiencias nuevas o desconocidas.

Por qué los perros miran a sus dueños durante los paseos

La mirada es una de las principales herramientas de comunicación que utilizan los perros para relacionarse con las personas. “Los perros utilizan la mirada para comunicarse con nosotros de una forma extraordinaria. Los estudios sobre cognición canina muestran que usan a las personas como referencia social o fuente de ayuda”, explicó Liquindoli.

Los perros pueden buscar orientación en sus tutores cuando se encuentran frente a estímulos desconocidos (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

El especialista mencionó distintas investigaciones en las que se analizó cómo reaccionaban los perros frente a objetos desconocidos cuando estaban acompañados por sus tutores. Los resultados mostraron que muchos animales alternaban la mirada entre el objeto y la persona, en lugar de concentrarse únicamente en el elemento nuevo. “No estaban mirando por casualidad, sino que buscaban información”, sostuvo.

Qué relación tiene este comportamiento con las emociones humanas

Según Liquindoli, los perros también pueden interpretar las reacciones emocionales de sus tutores para decidir cómo actuar. En los experimentos, cuando las personas mostraban una actitud positiva frente a un objeto desconocido, los animales tendían a acercarse más rápido y explorarlo durante más tiempo. En cambio, cuando percibían preocupación o rechazo, se aproximaban con mayor cautela o directamente evitaban el estímulo.

El vínculo afectivo desempeña un papel importante en la comunicación entre los perros y las personas (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

Este fenómeno se conoce como referencia social y demuestra cómo los perros pueden aprovechar las señales que reciben de las personas para interpretar determinadas situaciones. Además, el entrenador destacó que este comportamiento suele ser menos marcado cuando el animal está acompañado por alguien desconocido, lo que refuerza la importancia del vínculo de confianza.

“Los perros pueden utilizar nuestras reacciones emocionales como información para interpretar situaciones nuevas. Eso parece estar profundamente influenciado por el vínculo que construyen con nosotros”, concluyó.

Por lo tanto, cuando un perro mira a su tutor durante un paseo, no necesariamente está buscando atención o cariño. En algunas circunstancias, ese gesto puede ser una manera de pedir orientación y comprender mejor lo que sucede a su alrededor.