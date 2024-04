La conmovedora historia de Cristal, la gatita que fue rescatada y se hizo famosa en un centro comercial

Escuchar

Una conmovedora historia se hizo viral en las redes sociales, que tiene como protagonista a una gatita que atravesó un duro episodio, pero después fue adoptada por una familia que le dio todo el amor que necesitaba. Así, por una serie de circunstancias, se convirtió en la reina de un centro comercial y en la inquilina más querida por todos los clientes de la zona en Medellín, Colombia.

“Cuando estaba muy pequeñita, una familia me abandonó. Estuve muy triste y pensando qué sería de mi vida”, comenzó la publicación de Instagram que relató la historia de Cristal, una gatita colombiana que fue encontrada por las trabajadoras de una tienda de mascotas en 2018. “Pero la mejor noticia llegó a mí: me adoptó una familia grande llamada Patas Parriba”, continuó.

En las imágenes que compartió la cuenta oficial de la tienda, mostró a la gatita de color blanco y negro mientras pasea por las escaleras del centro comercial de Santafé, en Medellín, donde se ubicó el negocio hasta hace poco. “Me dio mucho amor, comodidad, juguetes, alimentación y una casa gigante para mí solita”, continuó la voz que relató la historia de Cristal.

La gata fue adoptada por la tienda Captura

El centro comercial Santafé se encuentra en El Poblado, donde estaba situada la tienda de mascotas hasta hace poco. “Sí, ese es mi lindo hogar. Si me ves por ahí, no te preocupes, que no estoy perdida. Lo mejor de todo es que soy la dueña, ama y señora de la mejor tienda de mascotas de la ciudad”, advirtió la publicación que dio a conocer la historia de la gatita.

Pero, en los últimos días, el negocio debió trasladarse y tomó una difícil decisión que favorecería a la gata: dejarían que Cristal permaneciera en el centro comercial, ya que estaría cerca de la carretera. Así, se quedó acompañada por los trabajadores del shopping.

“Sabíamos que era la mejor decisión, ya que la gata está acostumbrada a recorrer los espacios del centro comercial y le encanta ser consentida por las personas. Es muy sociable y nos quedamos muy tranquilos porque la vimos muy adaptada, muy tranquila y feliz, haciendo nuevos amigos”, destacaron las trabajadoras que la adoptaron seis años atrás y que ahora debieron separarse de ella por recomendación de los especialistas veterinarios.

Cristal llegó al centro comercial de Medellín hace más de seis años

Cristal se volvió famosa en el centro comercial de Santafé en Medellín, al circular tranquilamente por los pasillos del shopping y mostrarse cercana a todo aquel que quisiera acariciarla. “Se robó nuestros corazones llegando a nuestro mundo. Hoy en día, logró convertirse en la integrante más querida de nuestro equipo, regalándonos mucha felicidad”, expresaron desde la cuenta oficial del establecimiento.

La presentación del centro comercial Instagram: santafemedellin

Y agregaron: “Si la ves, saludala con amor. Cristal es pura dulzura y alegría. La hemos acariciado un par de veces y siempre que vamos al centro comercial la buscamos”, apuntó una usuaria. “Me morí de amor”, advirtió otra, quien detalló que en el collar de la gatita se puede leer “no estoy perdida”. “Es muy hermosa, una diva total y dueña de todo”, añadió otro.

