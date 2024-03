Cuánto tiempo tardan los gatos en olvidar a sus dueños

Escuchar

El reino animal volvió a estar en análisis por algunas cuestiones relacionadas con los perros y gatos, los dos ejemplares más domesticados por las personas. En este caso, los felinos son el foco para entender cómo trabaja su memoria a corto y largo plazo.

Para ir desmenuzando un tema que tiene muchas aristas, los gatos tienen varias particularidades que cautivan a sus dueños, como por ejemplo la independencia con la que se desenvuelven en un hogar y los parámetros que utilizan para adueñarse de los objetos de cada casa.

Ahora bien, en un tema más profundo y delicado, la memoria de los felinos siempre estuvo en discusión. Según los expertos, estos animales tienen incorporado de manera sistemática dónde están sus piedras sanitarias, su alimento, bebedero y el lugar asignado para dormir. Se cree que su remembranza a corto plazo dura alrededor de 16 horas.

¿Existe la posibilidad de que un gato deje de recordar a su dueño?

Asociado a los mecanismos mentales y a la relación directa con sus dueños, el veterinario Jacob Hawthorne explicó cómo funciona la psiquis de este animal en diálogo con el portal The Dodo. “Algunos gatos no correrán hacia vos cuando llegues a tu casa, pero eso no significa que no te extrañen o no te recuerden”, ejemplificó.

A su vez, profundizó en el tema en cuestión: “Esto dependerá de la personalidad y la amabilidad de su gato, pero se cree que la mayoría de los gatos extrañan a sus dueños cuando se van, y sabemos que recordarán a sus dueños debido a lo fuerte que es su memoria”.

Otro dato de vital importancia para explicar cómo trabaja la mente del gato es que ellos poseen una corteza cerebral compuesta por alrededor de 300 mil neuronas y eso hace que tenga un recuerdo nítido de su dueño, a pesar de que su actitud pueda demostrar lo contrario.

En lo que podría determinarse como un trabajo en equipo, las personas que deciden adoptar al animal tendrán que observar sus actitudes y cómo reaccionan ante la solicitud de que no se suban a un sillón o que no arañen un mueble por el solo hecho de querer afilarse sus uñas. En caso de no prestar atención y hacer caso omiso a sus indicaciones, querrá decir que el gato se encuentra incómodo y habrá que buscar un camino alternativo para afianzar el vínculo.

Cómo funciona la memoria en un gato

En definitiva, los felinos tienen una capacidad especial de recordar a sus dueños, a pesar de que estos últimos puedan tomarse unas vacaciones y ausentarse en el hogar durante días y meses. Guiados por su olfato y percepción, los gatos te tendrán siempre en cuenta a pesar de no estar siempre presentes junto a ellos.

“Es común que los gatos te recuerden incluso si no te han visto en años. Es importante tener en cuenta que los gatitos suelen tener peor recuerdo en comparación con los gatos adultos, lo cual es similar a lo que sucede en los bebés humanos”, detalló el doctor Jacob Hawthorne, quien dio un paneo de este tema que despierta temor en las personas que adoptan y creen que los animales, en algún momento de su vida, se olvidarán de su presencia.

LA NACION