Lo que parecía ser una jornada laboral como cualquier otra terminó por convertirse en una experiencia inesperada para Wilson, un empleado de una reconocida cadena de supermercados en Nueva York, Estados Unidos. Mientras finalizaba su turno nocturno, un carrito de compras llamó su atención y, al acercarse, descubrió que alguien había abandonado a una gata de 14 años dentro de un bolso. Lejos de ignorar la situación, el trabajador hizo todo lo posible para ayudarla.

En diálogo con The Dodo, Wilson contó que lo primero que le resultó extraño fue encontrar un bolso azul para trasladar mascotas sin que hubiera ningún cliente cerca. Como tiene tres gatos en su casa, reconoció rápidamente de qué se trataba, aunque no lograba entender por qué alguien había dejado al animal en las instalaciones del supermercado.

La gata fue encontrada por un empleado mientras finalizaba su turno nocturno (Captura: Instagram @corderonomar)

“Mi primera reacción, sinceramente, fue de confusión”, recordó. Sin embargo, al revisar el bolso transportador, encontró un detalle que lo conmovió aún más: en uno de sus laterales estaban escritos con marcador permanente el nombre y la edad de la gata, Misty, de 14 años.

El gesto del empleado para ayudar a Misty

Misty, que llevaba puesto un suéter azul y un arnés, se mostraba desconcertada y asustada. Mientras sus compañeros intentaban localizar a los responsables del establecimiento para determinar cómo proceder, Wilson decidió acondicionar un espacio en el que la felina pudiera sentirse más cómoda.

Misty tiene 14 años y fue abandonada dentro de un bolso en un supermercado de Nueva York (Captura: Instagram @corderonomar)

Para ello, utilizó dos trozos de cartón pluma para cubrir la superficie del carrito e improvisó una bandeja sanitaria con una bolsa de residuos y arena que había comprado para sus propias mascotas. Además, abrió una lata de alimento húmedo y dejó el bolso abierto para que la gata pudiera salir cuando se sintiera preparada.

Aunque al principio Misty tenía demasiado miedo como para abandonar su refugio, el empleado permaneció a su lado para hacerle compañía mientras el resto del personal se comunicaba con una organización dedicada al rescate de animales.

Misty permaneció bajo el cuidado de Animal Care Centers of NYC tras ser rescatada (Captura: Instagram @corderonomar)

Su amor por los gatos fue uno de los principales motivos que lo impulsaron a actuar. De hecho, según explicó, encontrar a Misty en esas condiciones le hizo pensar inmediatamente en las mascotas que lo esperaban en su casa.

Qué pasó con Misty tras ser rescatada

Finalmente, el personal de Animal Care Centers of NYC (NYCACC) se hizo cargo de la gata y la trasladó a sus instalaciones, donde comenzó un período de descanso y recuperación tras lo sucedido.

Tras su paso por el refugio, Misty fue adoptada por una nueva familia (Captura: Instagram @corderonomar)

Si bien Wilson no podía adoptarla porque ya convivía con tres felinos, algunos de sus compañeros de trabajo manifestaron interés en ofrecerle un hogar definitivo. En paralelo, la historia despertó el interés de cientos de usuarios en las redes sociales, quienes comenzaron a preguntarle al empleado qué había sucedido con el animal.

La abandonaron en un supermercado a los 14 años, la rescataron y finalmente encontró una familia que la adoptó

Ante las reiteradas consultas de sus seguidores, Wilson publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram para compartir la noticia que muchos esperaban: Misty había sido adoptada. En la grabación, además de recordar algunos momentos del rescate, mostró una captura de la conversación en la que le confirmaron que la felina había conseguido un hogar.

Así, a sus 14 años, Misty recibió una segunda oportunidad después de haber sido abandonada en un supermercado; un desenlace que fue posible gracias a la intervención del trabajador, quien decidió acompañarla y brindarle los cuidados que necesitaba hasta la llegada del personal del refugio.