La historia de Vaguito, el perro que pasó de ser rescatado a convertirse en un héroe de la Policía

Las historias protagonizadas por animales suelen conmover por el vínculo especial que logran construir con las personas. Ese fue el caso de Vaguito, el perro que durante años formó parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que se convirtió en un integrante muy querido del Escuadrón Verde y de la Unidad de Servicios Especiales (USE) en Trujillo. Su fallecimiento generó una profunda tristeza entre los efectivos, que decidieron rendirle un emotivo homenaje para reconocer todo lo que significó durante su vida de servicio.

La ceremonia de despedida reunió a agentes policiales y autoridades, quienes recordaron el compromiso y la lealtad que caracterizaron a este can. A lo largo de los años, Vaguito no solo participó en distintas tareas operativas, sino que también dejó una marca imborrable entre quienes compartieron con él largas jornadas de trabajo.

Vaguito acompañó durante años al Escuadrón Verde y a la Unidad de Servicios Especiales

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando un integrante de la institución tomó la palabra y expresó: “Hoy despedimos a un compañero que dejó una huella imborrable en la familia policial. Su nombre fue Vaguito, un can de la Unidad de Servicios Especiales y el Escuadrón Verde de Trujillo”.

Más allá de su participación en operativos, la Policía destacó que Vaguito representó una fuente de tranquilidad y motivación para el personal. Su compañía resultó especialmente valiosa en situaciones de tensión, donde su presencia ayudaba a fortalecer el ánimo de los efectivos y a generar un clima de mayor confianza. Con el paso del tiempo, su figura trascendió el rol habitual de un perro de servicio para convertirse en un símbolo de compañerismo dentro de la institución.

La Policía Nacional del Perú le rindió un emotivo homenaje a uno de sus compañeros más queridos

Desde la propia PNP resumieron ese sentimiento con una frase que reflejó el impacto que dejó entre sus compañeros: “Su presencia brindó confianza, seguridad y esperanza a quienes compartieron el camino con él”.

La historia de Vaguito

La historia de Vaguito comenzó mucho antes de convertirse en un símbolo de la Policía Nacional del Perú. El perro fue encontrado en muy malas condiciones cerca del mercado La Hermelinda, en Trujillo, y tras ser rescatado recibió atención veterinaria por parte de la institución. Luego fue adoptado por los agentes, quienes lo integraron a la vida cotidiana de la USE y del Escuadrón Verde.

Rescatado en las calles, Vaguito encontró una nueva vida junto a la fuerza policial

Con el paso del tiempo, su nobleza, fidelidad y cercanía con las personas hicieron que se transformara en un rostro muy querido para la comunidad y en un ejemplo de cómo un acto de empatía puede cambiar una vida para siempre.

El último adiós cargado de emoción

En la despedida, los efectivos remarcaron la importancia de reconocer el aporte que realizan los animales en el trabajo policial y recordaron con emoción los años compartidos junto a él. En ese contexto, uno de los agentes manifestó: “Hoy asistimos en realidad con una profunda pena al darle el último adiós a nuestro querido amigo de cuatro patas, Vagu. Fue un fiel amigo que nos acompañó no solo a la USE, sino también al Escuadrón Verde en tantas operaciones”.

Como era de esperarse, la historia de Vaguito no pasó desapercibida y conmovió a miles de personas en las redes sociales. Los mensajes de cariño y agradecimiento se multiplicaron, dejando en evidencia el profundo impacto que este fiel compañero logró generar tanto dentro de la fuerza policial como entre la comunidad.