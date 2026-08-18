Un grupo de jóvenes se juntó a “farmear aura” y los atacaron a piedrazos en Mar del Plata

Un grupo de jóvenes fue atacado a piedrazos y botellazos el pasado lunes durante la primera competencia para “farmear aura” que se realizó en la Plaza Mitre de Mar del Plata. Aunque el encuentro se desarrolló con éxito casi en su totalidad, sobre el final un conjunto de hombres interrumpieron el lugar lleno de niños y adolescentes y los agredieron.

La cita había tenido lugar en las inmediaciones de avenida Colón, entre Hipólito Yrigoyen y San Luis, para la primera batalla de esta modalidad en territorio argentino. Niños y adolescentes participaron de la competencia, mientras una multitud de espectadores observaba con atención. También hubo adultos que acompañaron a sus hijos.

El evento se desarrolló con normalidad: los jóvenes se desafiaron entre ellos y se eligió al ganador en base a los aplausos o gritos del público. Diversos videos se conocieron en redes sociales sobre fragmentos de la competición.

Se reunieron para "farmear aura" y los atacaron a piedrazos en Mar del Plata

Sin embargo, sobre el final, un grupo de adultos apareció en las inmediaciones y comenzó a tirar botellas y piedras a los chicos que competían. A pesar de lo grave de esas acciones, los hombres se reían mientras tiraban objetos contundentes.

Poco después, alrededor de tres adolescentes se sumaron a tirar piedras y otros objetos que estuvieran en el piso.

Dos jóvenes en la batalla de "farmear aura" que se desarrolló en Plaza Mitre

“Eh, loco, paren”, gritó un espectador. Otros, en tanto, incentivaban el ataque y se reían. “Le dieron a uno”, dijo un niño entre risas. La situación no escaló a mayores y la multitud se dispersó al finalizar la competición.

De qué se trata

El término “farmear aura” se usa en las redes sociales y plataformas y consiste en hacer algo que aumenta simbólicamente el prestigio, carisma o la admiración que una persona genera entre los demás. El término se trasladó al mundo real en forma de competencias de poses, movimientos, bailes o gestos particulares.

Puede tratarse de una acción llamativa, una respuesta ingeniosa, una actitud de seguridad o incluso un movimiento realizado de manera aparentemente espontánea. Si los demás consideran que fue atractivo o admirable, esa persona “ganó aura”.

Las “batallas” presenciales nacieron en Brasil en 2026: un torneo en Suzano, São Paulo, reunió a más de 200 personas y los videos sobre el encuentro superaron los 3 millones de reproducciones, según reportes de prensa.

Qué gestos y poses se hacen para farmear aura