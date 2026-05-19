El 40% de los jóvenes vive con estrés o ansiedad permanente: por qué las mujeres son las más afectadas

La sensación de cansancio constante, la dificultad para desconectarse y la percepción de que incluso el bienestar se convirtió en una exigencia más forman parte de una realidad cada vez más frecuente entre los jóvenes adultos. En ese contexto, Palmolive presentó en Argentina “Reset Natural”, una nueva plataforma de comunicación que busca poner en discusión cómo impacta el estrés cotidiano en la vida diaria y qué pequeños hábitos pueden ayudar a generar momentos de pausa.

La propuesta invitó a experimentar distintas temperaturas y estímulos asociados al agua como herramienta de relajación física y mental.

Durante el evento lanzamiento, realizado en Casa Futuro, la marca compartió datos que reflejan esta problemática: el 40% de los jóvenes adultos asegura sentirse estresado o ansioso de manera permanente, mientras que las mujeres son casi dos veces más propensas que los hombres a sufrir ansiedad. A partir de ese escenario, la campaña busca conectar especialmente con mujeres atravesadas por las exigencias del trabajo, el estudio, la vida personal y la sobrecarga cotidiana.

Talk con Patricia Jebsen: la empresaria y speaker reflexionó sobre burnout, ansiedad y las exigencias que atraviesan hoy las mujeres jóvenes.

“El bienestar también se volvió una presión”

“En Palmolive nuestro compromiso va más allá de entregar productos de cuidado personal. Tiene que ver con mejorar la vida de las personas”, explicó Belén Palat, Sr Brand Manager Personal Care Palmolive. Según detalló, el punto de partida de la campaña fue investigar qué le estaba pasando hoy a sus consumidoras.

“Vimos que el estrés cotidiano es algo muy latente. Cada vez hay más recetas para sentirse bien, estar bien, pero hay cada vez menos tiempo para cumplirlas porque nuestro ritmo de vida es más acelerado”, sostuvo.

Masajes sensoriales: las invitadas participaron de experiencias de relajación guiadas con aceites y fragancias.

La idea aparece reflejada también en uno de los conceptos centrales de la campaña: hoy el bienestar dejó de percibirse únicamente como disfrute y, muchas veces, se transformó en una meta más dentro de agendas sobrecargadas. Frente a eso, la propuesta de Palmolive busca correrse de las rutinas complejas y enfocarse en hábitos simples y cotidianos.

No necesitamos una rutina de skincare de mil pasos: con un jabón, una fragancia, y los beneficios de los productos de Palmolive es suficiente para refrescarnos y tener un momento de pausa.

La ducha como momento de pausa y reconexión

La campaña gira alrededor de la idea de resignificar la ducha como un espacio de desconexión emocional y bienestar. Según explicaron desde la marca, se trata de un momento cotidiano que muchas personas ya tienen incorporado y que puede convertirse en una pausa real dentro del día.

Entendimos que quizás la ducha es, a veces, el único momento del día que tenemos para desconectarnos de todo lo que nos preocupa, de ese ruido exterior y poder conectarnos con nosotras mismas” — Belén Palat, Sr Brand Manager Personal Care Palmolive

Bajo el claim “Palmolive es tu reset natural”, la iniciativa pone el foco en la sensorialidad como herramienta de bienestar: el sonido del agua, las fragancias, las texturas y la espuma aparecen como estímulos capaces de ayudar a bajar el ritmo y generar una sensación de alivio físico y mental.

El sonido del agua y las técnicas de respiración fueron protagonistas de una actividad pensada para bajar el ritmo y reconectar con el cuerpo.

Durante el encuentro, la marca también adelantó el lanzamiento de Palmolive Smoothies, una nueva línea inspirada en fragancias frutales que llegará al mercado argentino en los próximos meses.

Burnout, ansiedad y exigencias: los temas que atravesaron el evento

Uno de los momentos centrales del evento fue la charla con Patricia Jebsen, quien habló sobre burnout, mundo laboral y salud emocional femenina. Además, las invitadas participaron de experiencias vinculadas al bienestar y la relajación, como meditaciones guiadas, masajes sensoriales con fragancias y actividades enfocadas en el impacto del agua y los aromas sobre el cuerpo y el estado de ánimo. Un ecosistema pensado para el disfrute.

Aura test: una novedosa técnica presente en este evento, en la que a través de sensores biofeedback, se puede obtener una representación visual del estado emocional mediante colores.

La tendencia que busca volver a lo simple

Lejos de las rutinas de autocuidado extensas o difíciles de sostener, la campaña apuesta a una idea más simple: encontrar momentos posibles dentro de la rutina real. “No hace falta hacer más”, fue uno de los mensajes que atravesó la presentación de la marca.

Palmolive exhibió distintas líneas de jabones y productos de cuidado personal durante el evento y adelantó la llegada de “Palmolive Smoothies”, su nueva propuesta inspirada en experiencias sensoriales y fragancias frutales.

En un contexto donde el cansancio, la hiperproductividad y la ansiedad forman parte de la conversación cotidiana de toda una generación, propuestas como “Reset Natural” muestran cómo las marcas comienzan a incorporar el bienestar emocional, el autocuidado cotidiano y la salud mental dentro de sus narrativas. Y también cómo los pequeños momentos, como una ducha después de un día agotador, empiezan a resignificarse como espacios posibles de pausa y reconexión.

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