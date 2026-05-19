Dónde deben dormir los perros cuando hace frío, según los veterinarios

Llegaron las bajas temperaturas y, frente a estas, varias son las preguntas que surgen sobre cómo protegernos para evitar enfermarnos. Sin embargo, para los amantes de los animales, la preocupación es doble. A raíz de esto, una de las dudas más frecuentes es dónde deberían dormir los perros cuando hace frío.

Ante la presencia de las bajas temperaturas, los expertos indican que la mejor opción es mantener un lugar en donde se priorice un esquema combinado FOTO ilustrativa: PIXABAY

Ni afuera ni en la cama. Según el sitio web Tienda Animal, ante el descenso de la temperatura, el mejor lugar para que tu can descanse es dentro de la casa o en un patio cubierto.

En el caso de que sea en tu hogar, es necesario crear un espacio acogedor en el que pueda sentirse cómodo y refugiarse del frío. Para esto es necesario colocar una cama cómoda lejos de las corrientes de aire y considerar el uso de mantas para aumentar su sensación de calidez, tanto si está en el suelo para evitar el contraste de temperatura como si está en el sofá.

En ese sentido, los expertos indican que la mejor opción es mantener un lugar donde se priorice un esquema combinado, es decir, que haya un refugio techado y protegido dentro del hogar para las horas de descanso, y a la vez que se le permita la salida al exterior para el esparcimiento y la estimulación mental.

Otro de los cuestionamientos frecuentes es cómo saber si nuestro animal está pasando frío. Tal como indicó el sitio web especializado ExpertoAnimal, uno de los principales síntomas que indican que un perro está sintiendo frío son los temblores, una reacción natural del cuerpo para generar calor. No obstante, no es la única señal a tener en cuenta: si el animal respira más lento de lo habitual, se mueve con menos energía, duerme más de lo normal o muestra cierta rigidez, también puede estar atravesando una situación de baja temperatura corporal. Además, en muchos casos se observa piel reseca, especialmente en razas sin pelo o de pelaje muy corto, que son más vulnerables al frío.

Durante los días más fríos, el cuerpo gasta más calorías para mantener la temperatura corporal, por lo que podría ser necesario ajustar su ración diaria

Cómo cuidar a tu perro del frío

1. Adaptá su alimentación en invierno

Si tu perro es muy activo o pasa bastante tiempo al aire libre, es probable que necesite un extra de energía. Durante los días más fríos, el cuerpo gasta más calorías para mantener la temperatura corporal, por lo que podría ser necesario ajustar su ración diaria.

Asimismo, si tiene el bebedero en el patio o jardín, revisá constantemente que el agua esté fresca, pero nunca congelada.

2. El secado: la clave post-paseo

Después de un paseo bajo la lluvia, la niebla o la nieve, secar a tu perro a conciencia es vital. La humedad retenida puede provocar no solo resfriados, sino también incómodas afecciones dermatológicas.

Utilizá una toalla absorbente para su pelaje y prestá especial atención a las patas, almohadillas y la barriga.

3. Baños e higiene bajo techo

Durante los meses fríos, es aconsejable espaciar más los baños para no desgastar la capa de grasa natural que protege la piel de tu mascota.

Durante los meses fríos, es aconsejable espaciar más los baños para no desgastar la capa de grasa natural que protege la piel de tu mascota (iStock)

4. Evitá cortar su pelo en esta época

Recordá que el pelaje es el abrigo natural de los perros. Salvo que sea estrictamente necesario por motivos de higiene o salud, evitá los cortes de pelo drásticos durante la temporada invernal. Las razas de pelo corto (como el Chihuahua, el Boxer o el Pug) son las que más sufren el impacto del viento y el frío.

5. Atención especial a los más vulnerables

Los cachorros, los perros senior (ancianos) o aquellos que se están recuperando de una enfermedad tienen un sistema inmunológico más frágil y les cuesta más regular su temperatura. Mantener su entorno a una temperatura estable y confortable en casa evitará recaídas y ayudará a paliar los dolores articulares crónicos, como los provocados por la artritis, que suelen agudizarse con la humedad y el frío.