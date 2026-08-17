Las señales que confirman que tu gato tiene frío y las recomendaciones para evitarlo

Aunque los gatos suelen asociarse con una gran capacidad de adaptación, los veterinarios explican que estos animales son, en realidad, más sensibles a los cambios térmicos que los humanos. Según indican los especialistas, cuando el termómetro desciende, los felinos necesitan cuidados específicos, especialmente si se trata de ejemplares cachorros, adultos mayores, animales sin pelo o aquellos que presentan problemas articulares, quienes resultan ser los más vulnerables ante el clima gélido.

Para identificar si el animal tiene frío, la observación del lenguaje corporal es fundamental. Tal como señalan desde la Fundación Vidanimal, una de las posturas características es la del “huevo” o “esfinge compacta”, donde el gato esconde sus extremidades bajo el cuerpo y dobla la cabeza para reducir al máximo la superficie expuesta al aire. Otras señales físicas incluyen la presencia de orejas, patas y cola notablemente frías al tacto, además de posibles temblores leves, un síntoma que sirve como una señal de alerta ante una exposición prolongada a temperaturas extremas.

El lenguaje corporal de los gatos es esencial para entender cómo se encuentran Magnific

El cambio en los hábitos diarios también es un indicador clave, ya que según la revista Catit, un gato que busca fuentes de calor constantes, como radiadores, computadoras o incluso el regazo de sus dueños, busca regular su temperatura corporal. Este comportamiento de “mimo extra” no siempre responde únicamente a un vínculo afectivo, sino que el felino aprovecha el calor humano para resguardarse. Asimismo, el letargo o la disminución en los niveles de actividad física son signos que requieren atención, ya que una baja prolongada en la temperatura corporal puede derivar en cuadros de hipotermia.

Para mitigar estos efectos, los expertos recomiendan crear lo que denominan “islas de calor” dentro del hogar. Esto implica ubicar las camas en lugares elevados, alejados de corrientes de aire, y añadir mantas de tejido térmico. Purina aconseja, además, tener precaución con el uso de estufas o chimeneas, asegurándose de que el animal no se acerque demasiado para evitar posibles quemaduras, y sugiere monitorear la hidratación, dado que el agua fría del bebedero puede desincentivar el consumo.

El abrigo es fundamental para que los gatos no pasen frío en invierno Magnific

Es vital, indican los especialistas, prestar atención a síntomas respiratorios como estornudos o lagrimeo, los cuales pueden indicar un resfriado y requerir una pronta visita al profesional veterinario. En caso de que el animal tenga acceso al exterior, es indispensable proveerle un refugio seco y protegido, aunque los veterinarios enfatizan que mantener al felino dentro del ambiente controlado del hogar es la medida más efectiva para garantizar su seguridad durante la temporada invernal.