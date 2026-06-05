Las señales que da un perro antes de morir

Para muchas personas, los perros son un miembro más de la familia. Por eso, uno de los momentos más difíciles para cualquier dueño es enfrentarse al envejecimiento o al deterioro de la salud de su mascota. Aunque los animales no pueden comunicar con palabras lo que sienten, sí suelen mostrar una serie de cambios físicos y conductuales que pueden indicar que se encuentran atravesando sus últimos días o semanas de vida.

Reconocer estas señales permite brindarles mayor comodidad, consultar a un veterinario a tiempo y acompañarlos de la mejor manera posible durante una etapa especialmente delicada. A continuación te dejamos un punteo con cada una de ellas.

Pérdida de apetito: uno de los signos más frecuentes es la disminución del interés por la comida y el agua. Muchos perros que se encuentran gravemente enfermos o en una etapa terminal comienzan a comer menos o rechazan alimentos que antes disfrutaban. Esto suele deberse a cambios metabólicos, dolor, cansancio o al progresivo deterioro de los órganos.

La falta de apetito suele ser una de las señales más fáciles de reconocer (Foto: Pexels)

Cansancio extremo y falta de energía : otra señal habitual es la reducción de la actividad física. Los perros pueden pasar gran parte del día durmiendo, mostrarse desinteresados por los paseos, evitar jugar o presentar dificultades para levantarse. A medida que el organismo pierde fuerza, el descanso se vuelve cada vez más frecuente.

: otra señal habitual es la reducción de la actividad física. Los perros pueden pasar gran parte del día durmiendo, mostrarse desinteresados por los paseos, evitar jugar o presentar dificultades para levantarse. A medida que el organismo pierde fuerza, el descanso se vuelve cada vez más frecuente. Aislamiento y cambios de comportamiento : muchos animales modifican su conducta cuando no se sienten bien. Algunos buscan constantemente la compañía de sus dueños, mientras que otros prefieren permanecer solos y alejarse de las actividades familiares. Los especialistas explican que este comportamiento forma parte de un mecanismo natural de protección y conservación de energía.

: muchos animales modifican su conducta cuando no se sienten bien. Algunos buscan constantemente la compañía de sus dueños, mientras que otros prefieren permanecer solos y alejarse de las actividades familiares. Los especialistas explican que este comportamiento forma parte de un mecanismo natural de protección y conservación de energía. Dificultades para respirar: la respiración también puede cambiar en los días previos al fallecimiento. Es posible observar jadeos frecuentes, respiraciones más lentas o superficiales y episodios de dificultad respiratoria. Estos síntomas requieren atención veterinaria inmediata, ya que también pueden estar asociados a enfermedades tratables.

Las señales que anuncian la muerte de un perro

Problemas de movilidad : la debilidad muscular suele intensificarse en las etapas finales de la vida. Algunos perros presentan inestabilidad al caminar, tropiezos frecuentes o dificultades para mantenerse de pie. En casos avanzados pueden necesitar ayuda para desplazarse o realizar actividades cotidianas.

: la debilidad muscular suele intensificarse en las etapas finales de la vida. Algunos perros presentan inestabilidad al caminar, tropiezos frecuentes o dificultades para mantenerse de pie. En casos avanzados pueden necesitar ayuda para desplazarse o realizar actividades cotidianas. Pérdida del control de esfínteres : cuando el organismo comienza a deteriorarse, algunos animales dejan de controlar adecuadamente la vejiga o el intestino. La aparición de accidentes dentro del hogar puede ser una señal de que el cuerpo ya no responde como antes.

: cuando el organismo comienza a deteriorarse, algunos animales dejan de controlar adecuadamente la vejiga o el intestino. La aparición de accidentes dentro del hogar puede ser una señal de que el cuerpo ya no responde como antes. Cambios en la interacción con las personas: los perros suelen tener una gran capacidad para expresar emociones mediante su comportamiento. En los últimos días de vida, algunos buscan más contacto físico con sus dueños, mientras que otros se muestran desorientados o menos receptivos. Cada animal reacciona de manera diferente, por lo que es importante observar cambios significativos respecto de su comportamiento habitual.

Las señales corporales que suelen confundirse

Existen ciertos gestos que muchas personas interpretan erróneamente como una despedida. Según especialistas en comportamiento canino, acciones como girar la cabeza, bostezar repetidamente, lamerse los labios, apartar la mirada, olfatear el suelo o sacudirse no necesariamente indican que el perro está muriendo.

Estas conductas suelen formar parte de lo que se conoce como “señales de calma”, mecanismos que utilizan para reducir tensiones, comunicar incomodidad o finalizar una interacción social. Diversos estudios sobre comunicación canina señalan que estos comportamientos ayudan a evitar conflictos y expresar estados emocionales de manera no agresiva.

Los expertos recomiendan buscar atención profesional ante cualquier cambio importante en el comportamiento o la salud de una mascota. La pérdida de apetito, la apatía, las dificultades para respirar o caminar y los cambios bruscos de conducta pueden estar asociados tanto al envejecimiento como a enfermedades que requieren tratamiento. Por eso, la mejor manera de ayudar a un perro en esta etapa es observarlo con atención, brindarle comodidad y contar con el acompañamiento de un veterinario que pueda evaluar su estado general.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA