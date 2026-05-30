Cómo saber si tu perro entró en la “tercera edad” y los cambios urgentes que debés hacer en casa

La veterinaria María Vetican difundió en su cuenta de TikTok una guía práctica para que los dueños de mascotas identifiquen el inicio de la etapa senior en sus animales. El envejecimiento en los perros no ocurre de manera uniforme, ya que depende estrictamente del peso y la raza de cada ejemplar. Esta categorización resulta vital para adaptar los cuidados médicos, nutricionales y físicos que garantizan una calidad de vida óptima durante los años finales.

Los perros de raza grande ingresan a la vejez alrededor de los 7 años Foto: Pexels

Según la información proporcionada por la especialista, la esperanza de vida y la llegada de la senectud varían según la envergadura del can. Los animales de razas pequeñas envejecen más tarde que aquellos de razas grandes o gigantes. En el caso de los perros que pesan menos de 10 kilogramos, la etapa senior comienza entre los 10 y 11 años. Para los perros que pesan entre 10 y 25 kilogramos, el proceso inicia entre los ocho y nueve años. Por su parte, los ejemplares que pesan entre 25 y 45 kilogramos entran en la vejez entre los siete y ocho años, mientras que las razas gigantes inician esta etapa a partir de los seis años.

¿A qué edad se considera a un gato y a un perro viejos?

En ese sentido, la detección temprana de señales permite que los propietarios actúen de forma preventiva ante los cambios físicos y de comportamiento. María Vetican enfatizó que, una vez alcanzadas estas edades, el dueño debe incrementar la atención sobre la dieta del animal y realizar chequeos en la veterinaria con mayor frecuencia.

El objetivo principal es identificar precozmente posibles patologías crónicas o procesos degenerativos que afectan la salud del perro. La observación atenta de anomalías en el comportamiento habitual constituye el primer paso para acudir a un profesional y ajustar los recursos de bienestar del animal.

María Vetican enfatizó que, una vez alcanzadas estas edades, el dueño debe incrementar la atención sobre la dieta del animal y realizar chequeos en la veterinaria con mayor frecuencia

El envejecimiento se manifiesta a través de cambios visibles en el aspecto físico, los niveles de energía y la respuesta ante los estímulos cotidianos del hogar. Ante cualquier duda sobre el estado de salud, la recomendación principal es consultar con un veterinario de confianza.

Cabe destacar que el bienestar durante la etapa senior depende de una transición adecuada en la alimentación y de un entorno físico adaptado a la reducción natural de la vitalidad del animal. Comprender estas etapas ayuda a prevenir sufrimientos innecesarios y mejora la convivencia diaria.

¿Cuándo entra tu gato en la tercera edad?

En el caso de los felinos, el consenso veterinario sitúa el inicio de esta etapa vital en torno a los nueve o diez años de edad. A diferencia de los perros, este periodo aparece independientemente de la raza del gato. Al igual que con los canes, los propietarios de gatos deben observar cambios en los hábitos, la movilidad y el apetito una vez que el animal supera la barrera de los nueve años.

Los dueños de gatos deben observar cambios en los hábitos, la movilidad y el apetito una vez que el animal supera la barrera de los 9 años Imagen ilustrativa generada con IA

Los ajustes preventivos y las visitas regulares al veterinario son pilares fundamentales para asegurar que el gato transite sus últimos años con confort y salud, lo que evita complicaciones derivadas de enfermedades silenciosas que suelen aparecer con el avance de la edad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA