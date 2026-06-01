¿Cómo se despiden los gatos antes de morir?: las señales para reconocer sus últimos días
La transición hacia el final del ciclo vital felino conlleva cambios conductuales y fisiológicos que los dueños deben saber identificar; la observación atenta permite brindar el confort necesario durante este proceso
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La convivencia con un gato implica establecer un vínculo basado en la confianza y el respeto por su autonomía. Sin embargo, cuando estos animales llegan al tramo final de sus vidas, comienzan a manifestar alteraciones físicas y comportamentales que requieren una atención especial por parte de sus dueños.
Según el sitio especializado ExpertoAnimal, existen indicios claros que permiten comprender que el felino transita una etapa delicada, donde la prioridad debe ser garantizar un entorno de calma y bienestar.
Uno de los signos más evidentes es el cambio en su personalidad. Es común que gatos sociables se vuelvan retraídos, miedosos o incluso agresivos como respuesta al dolor. En paralelo, el abandono del acicalamiento personal suele ser un indicador de debilidad extrema, a menudo vinculado con patologías crónicas como la artritis.
Asimismo, los especialistas advierten sobre la importancia de monitorear sus constantes vitales; una frecuencia respiratoria acelerada o alteraciones en la temperatura corporal, que desciende por debajo de los 37°C frente a los 38°C habituales, son alertas de gravedad que exigen una consulta veterinaria urgente.
La salud metabólica también se ve reflejada en el apetito y el peso. La pérdida de interés por la comida y un adelgazamiento abrupto suelen estar asociados a enfermedades terminales, insuficiencias renales o cuadros oncológicos. A esto se suma el mal aliento persistente, una señal que puede esconder infecciones dentales o problemas orgánicos complejos.
Finalmente, el comportamiento social frente a sus cuidadores varía según el temperamento del individuo: mientras algunos buscan refugio en lugares oscuros para aislarse debido al malestar, otros intentan fortalecer el vínculo con sus dueños mediante una mayor demanda de caricias. Interpretar estas señales permite suavizar el proceso final, asegurando que el animal se sienta contenido y sin sufrimiento en sus últimos días de vida.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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